Premio Lady Amarena International: a Bologna le sfide tra le migliori bartender del mondo

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Redazione

Il Premio Lady Amarena International, in programma il 1° ottobre a Bologna, si propone di affrontare i pregiudizi e gli ostacoli che le donne incontrano nel settore della mixology. Questa competizione, promossa da Fabbri 1905, vedrà partecipare 13 bartender donne provenienti da diversi angoli del pianeta, ognuna con la propria storia e percorso professionale.

La manifestazione: un’opportunità per il talento femminile

Il contesto dell’evento

Il Premio Lady Amarena International si svolgerà a Palazzo Grassi e segna un momento significativo non solo per il settore della mixology, ma anche per la promozione del talento femminile nelle professioni tradizionalmente dominate dagli uomini. Prima della finale, sono state più di 200 le bartender coinvolte, in un processo di selezione che ha toccato le nazioni di Europa e Asia. L’evento si presenta come un’importante piattaforma per dare visibilità alle donne nella professione e per promuovere un cambiamento culturale nel settore.

Storie di diverse professioniste

Le 13 bartender finaliste non provengono tutte da percorsi tradizionali nella mixology. Tra loro, vi sono laureate in ingegneria del software, psicologia e persino stilismo, dimostrando la versatilità e le molteplici talenti delle donne coinvolte. Questo evento si configura quindi come una celebrazione della diversità, invitando a riflettere su come ogni bartender porti con sé competenze uniche e una visione originale nel proprio lavoro. L’appuntamento diventa così un’opportunità per ascoltare storie di passione e determinazione che si intrecciano nel mondo della mixology.

L’obiettivo del premio: combatte contro pregiudizi e ostacoli

Le parole di Nicola Fabbri

Nicola Fabbri, amministratore delegato di Fabbri 1905 e ideatore dell’iniziativa, ha sottolineato l’importanza di questa competizione, definendola non solo una gara, ma un auspicato trampolino di lancio per il talento femminile. La sua affermazione mette in luce che nel campo della mixology, il genere può influenzare le opportunità e il riconoscimento professionale. La manifestazione si propone, quindi, di essere uno strumento di cambiamento e miglioramento, per garantire che il futuro di questo settore sia più inclusivo e vario.

L’impatto sulla mixology

Con l’aumento della presenza femminile tra i bartender, il mondo della mixology ha la possibilità di arricchirsi di nuove idee e concetti. Secondo Fabbri, è fondamentale che le donne abbiano accesso a opportunità di lavoro in cui possano esprimere il loro potenziale. Creare una rete di supporto tra le professioniste del settore non solo promuove il talento, ma contribuisce a creare un ambiente di lavoro più equo e dinamico, in grado di attrarre nuove generazioni di bartender e appassionati.

Le aspettative per il futuro della professione

Il percorso delle donne nel mondo del bartending

Il Premio Lady Amarena desidera aprire a nuove opportunità lavorative per tutte le partecipanti. Ogni bartender avrà modo di mostrare le proprie competenze e creatività, non solo per vincere un premio, ma anche per costruire relazioni professionali con esperti del settore e altri talentuosi bartender. Questo networking rappresenta un passo cruciale per il futuro delle donne nel bartending, consentendo loro di affrontare le sfide e di superare i pregiudizi che persisteranno anche dopo l’evento.

Verso un cambiamento culturale

Rapporti e statistiche recenti indicano che la diversificazione nel bartending può portare a un ambiente di lavoro più creativo e innovativo. L’evento di Bologna si configura quindi come un tentativo di rompere con le percezioni tradizionali del bartending e di avvicinare sempre più donne a una professione in cui possono eccellere e prosperare. L’aspettativa è quella di non solo promuovere le participant delle bartender nel ruolo di leader del settore, ma anche di influenzare il cambiamento culturale che è necessario per garantire un futuro migliore.

L’appuntamento di Bologna per il Premio Lady Amarena International si preannuncia come un’importante tappa nella lotta per l’uguaglianza nel mondo della mixology, con il potere di trasformare le vite e le carriere delle donne del settore.