Previsioni meteo settimanali: due perturbazioni in arrivo e il ritorno del caldo africano

Ultimo aggiornamento il 23 Settembre 2024 by Redazione

Le previsioni meteo di questa settimana si presentano d’impatto, con due perturbazioni annunciate e il rinvigorirsi dell’anticiclone africano. Antonio Sanò, fondatore del portale specializzato www.iLMeteo.it, offre un’analisi dettagliata dei fenomeni meteorologici che interessano il nostro Paese.

Perturbazioni in transito: analisi dei fenomeni

La prima perturbazione: impatto sul territorio

La prima perturbazione è attesa nelle prossime ore e avrà effetti su gran parte dell’Italia. Secondo Sanò, la giornata più colpita sarà quella odierna, con precipitazioni diffuse nella Pianura Padana, in Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Le condizioni meteo, caratterizzate da forti rovesci, renderanno necessaria una maggiore attenzione in queste regioni. Martedì, un ulteriore spostamento della perturbazione verso levante interesserà il nord-est e nuovamente la Lombardia nelle prime ore.

La seconda perturbazione: focus sul nord

Dopo i fenomeni legati alla prima perturbazione, si attende una seconda ondata di maltempo, in particolare per le regioni settentrionali. Sanò prevede che il mercoledì pomeriggio e la giornata di giovedì porteranno rovesci intensi soprattutto su Alpi, Prealpi e alte pianure. Questa fase instabile rappresenta un ulteriore richiamo ai dubbi cambiamenti climatici, con la necessità di rimanere informati sulle evoluzioni meteo.

L’anticiclone africano: un ritorno atteso

Il rafforzamento dell’anticiclone

A partire da mercoledì, si prevede un netto cambiamento del quadro meteorologico con l’affermazione dell’anticiclone africano, che porterà a un aumento delle temperature. Le regioni centro-meridionali, in particolare, beneficeranno di cieli sereni e condizioni climatiche stabili. Roma, Ancona, Terni e Pescara potrebbero raggiungere temperature tra i 28° e i 29°C, mentre al sud, in Sicilia, si potrebbero toccare i 33°-35°C. Tale fenomeno rappresenta una sorta di luglio anticipato, stabilendo un contrasto netto con le condizioni avverse previste nel nord del Paese.

Previsioni per il weekend

Le previsioni per il weekend indicano un’estensione dell’alta pressione anche al nord a partire da venerdì 27. Ci si attende un miglioramento generale con maggior soleggiamento, anche se nel corso della settimana ci saranno ancora delle zone in cui il maltempo si riproporrà. Con l’avvicinamento della fine della settimana, le regioni centro-meridionali si troveranno a vivere un periodo di clima estivo, mentre le precipitazioni al nord dovrebbero gradualmente attenuarsi.

Dettagli delle previsioni giorno per giorno

Lunedì 23: piogge diffuse su gran parte del Paese

In questa giornata, al nord si prevede un tempo via via più piovoso, mentre al centro l’instabilità meteo interesserà maggiormente le regioni di Toscana, Umbria e Lazio, con possibilità di miglioramenti in Sardegna. Anche il meridione registrerà maltempo, in particolare in Campania, con rovesci e schiarite altrove.

Martedì 24: instabilità in procinto di attenuarsi

Il martedì vedrà un’instabilità più marcata nel Triveneto, ma con una generale diminuzione delle condizioni avverse nel resto del centro e del sud. Le temperature tenderanno a salire, preannunciando un clima più soleggiato e caldo.

Mercoledì 25: peggioramento al nord e bel tempo al sud

Mercoledì il focus delle previsioni si sposterà nuovamente verso il nord, con un peggioramento atteso su Alpi e Prealpi. Al centro, i cieli si presenteranno parzialmente nuvolosi, mentre nel sud il bel tempo continuerà a prevalere.

Tendenze per giovedì e oltre

Giovedì, il nord verrà nuovamente colpito da piogge, mentre le regioni centro-meridionali godranno di un caldo estivo. Man mano che ci si avvicina al weekend, ci si attende un incremento della sole che interesserà tutti, promettendo condizioni climatiche favorevoli per le attività all’aperto.