Prima celebrazione della Giornata nazionale delle Pubbliche assistenze: Anpas in primo piano

Ultimo aggiornamento il 25 Ottobre 2024 by Emiliano Belmonte

Il 24 ottobre l’Italia celebra per la prima volta la Giornata nazionale delle Pubbliche assistenze, un evento nato per valorizzare il contributo essenziale di Anpas, l’Associazione nazionale Pubbliche assistenze, attiva da oltre 120 anni con una rete di 100mila volontari e 5mila dipendenti. La ricorrenza è stata inaugurata con una conferenza al Senato, organizzata dal senatore Guido Quintino Liris, promotore della giornata, e con la partecipazione del presidente nazionale di Anpas, Niccolò Mancini.

Anpas: una rete di supporto essenziale per il primo soccorso e la protezione civile

Fondata poco dopo l’Unità d’Italia, Anpas ha sviluppato un’infrastruttura di supporto che include 939 sezioni locali e 500mila soci in tutta Italia. Come parte del Comitato delle Associazioni nazionali di Protezione civile, Anpas è un punto di riferimento per il primo soccorso e per le emergenze di protezione civile a livello nazionale.

“La presenza costante dei volontari Anpas garantisce sicurezza e assistenza ai cittadini italiani in ogni regione,” ha dichiarato il senatore Liris. Il senatore ha elogiato l’associazione per aver costruito, in oltre un secolo, una rete capillare che offre supporto e servizi essenziali alla popolazione.

Un riconoscimento ai volontari: la forza dietro Anpas

Il presidente di Anpas, Niccolò Mancini, ha ringraziato tutti i volontari, definendoli “la vera forza di Anpas”. Ha spiegato che questa giornata celebra chi dedica il proprio tempo e le proprie competenze alla comunità, spinto da un forte senso di responsabilità e di solidarietà. Mancini ha ricordato che il volontariato non è solo un contributo alla società, ma un valore fondamentale, un atto di altruismo che Anpas continua a sostenere e valorizzare.

Monumenti italiani in arancione: un omaggio ai valori di Anpas

In numerose città italiane, i monumenti si illumineranno di arancione come tributo alla missione di Anpas e alla dedizione dei volontari. “L’illuminazione dei monumenti è un segno di gratitudine e di vicinanza della comunità ai valori di Anpas,” ha dichiarato Mancini, sottolineando come questo gesto simbolico rappresenti un legame speciale tra cittadini e volontari.

Futuro e collaborazione: una visione condivisa tra Anpas e le istituzioni

Con una storia che supera i 120 anni, Anpas guarda avanti con determinazione e fiducia. Mancini ha ribadito la volontà di potenziare il dialogo con le istituzioni, un passo essenziale per garantire una società più equa e solidale. “Grazie alla collaborazione con le istituzioni e al prezioso contributo dei volontari, sono certo che Anpas potrà continuare a fare molto per la nostra comunità,” ha concluso il presidente Mancini.