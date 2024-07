Proposta di matrimonio a Benal nelle puntate di My home my destiny.

Ultimo aggiornamento il 21 Luglio 2024 by Giordana Bellante

My Home My Destiny, nuove notizie: il rapimento di Zeynep

Nell’ultima puntata di My Home My Destiny, l’inaspettata reazione di Mehdi alla scoperta dei danni alla macchina di Zeynep porta a conseguenze drammatiche. L’ex marito, furioso per l’ordine restrittivo emesso da Zeynep, arriva addirittura a rapirla per discutere il loro matrimonio. Tuttavia, grazie all’intervento tempestivo di Savaş Tunahan, Mehdi viene fermato e arrestato, garantendo la sicurezza di Zeynep. Il destino di Mehdi si complica ulteriormente con l’obbligo di essere in carcere fino al processo.

Cemile propone a Benal di sposare Mehdi nella serie

In un momento cruciale, mentre Zeynep viene salvata, Mehdi scopre di essere diventato padre. Benal, con il sostegno di amiche fidate, accoglie la piccola Mujgan. In un gesto di generosità, nonostante il suo recente matrimonio, Cemile offre a Benal un rifugio nella sua casa e le propone di sposare Mehdi. Convinta che Mehdi sia disposto a tutto per sua figlia, Cemile presenta a Benal l’idea di un matrimonio speciale anche se Karaca è ancora in prigione.

Mehdi e i suoi compagni di cella

Mentre Benal riflette sulla proposta di Cemile, Mehdi affronta la realtà della prigione e fa conoscenza con i suoi compagni di cella. Nonostante le apparenze, il cuore di Mehdi è ancora legato a Zeynep, come dimostra il gesto significativo di stracciare una foto della sua ex moglie. La tensione aumenta, lasciando presagire nuovi sviluppi intricati nell’universo di My Home My Destiny. Continua a seguirci per gli aggiornamenti sulle vicende in corso.