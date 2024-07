PUNTATE SPECIALI DI MY HOME MY DESTINY: ANTICIPAZIONI E TRAME DAL 14 AL 20 LUGLIO 2024

Ultimo aggiornamento il 13 Luglio 2024 by Francesca Monti

La serie televisiva My Home My Destiny sta per regalare emozioni forti e momenti intensi nella settimana dal 14 al 20 luglio 2024. I personaggi principali sono in procinto di affrontare nuovi eventi che cambieranno il corso delle loro vite.

DOMENICA 14 LUGLIO

Le protagoniste femminili della famiglia si ritrovano a tavola per discutere di nuovi progetti imprenditoriali legati all’apertura di un’attività di catering. Durante la conversazione, Zeynep fa una scoperta sconcertante su Mehdi, che ha messo in vendita la sua officina, scuotendo profondamente le loro relazioni. La tensione aumenta quando Zeynep rivela alle altre che l’udienza per il divorzio da Mehdi si terrà tra due giorni, generando preoccupazioni e ansie sulle possibili reazioni dell’uomo.

SABATO 20 LUGLIO

Mehdi fa un gesto inaspettato arrivando a casa e consegnando a Cemile una busta contenente il denaro proveniente dalla vendita dell’officina. Nonostante l’iniziale reticenza di Cemile e Mujgan nell’accettare il denaro, Mehdi spiega che si tratta dell’eredità lasciata dal padre, cercando di dissipare dubbi e malintesi. Durante un momento di dialogo intimo con Benal, Mehdi solleva la questione della gestione della loro vita futura insieme alla bambina in arrivo, proponendo un’insolita soluzione abitativa che lascia perplessa Benal.

NUOVA CASA, NUOVA VITA

Sultan, Sakine, Emine, Ermin e Zeynep si trasferiscono nella loro nuova casa, pronte a iniziare una nuova fase della loro esistenza. Tra lavori di tinteggiatura, confidenze e risate, l’atmosfera è carica di gioia e tranquillità. Ogni membro del nucleo familiare allargato ha le proprie motivazioni e speranze per dare una svolta alla propria vita. Zeynep, reduce dal divorzio con Mehdi e tormentata dai suoi sentimenti contrastanti, trova conforto nell’amicizia e nel sostegno di Emine, determinata a sostenere la sua amica in un momento così delicato.

