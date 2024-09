Raduno nazionale dei gemelli: ad Avellino la quarta edizione all’insegna della solidarietà

Ultimo aggiornamento il 6 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Il Raduno nazionale dei gemelli ritorna ad Avellino, nel suggestivo complesso monumentale del Carcere Borbonico, per la sua quarta edizione, richiamando l’attenzione di atleti e appassionati da diverse regioni d’Italia. Con un forte focus sulla condivisione e il sostegno reciproco, l’evento ha rappresentato un’importante opportunità per mettere in luce le storie di vita collegate alla pratica sportiva e alle passioni artistiche, unite da un filo rosso che celebra la fratellanza e la solidarietà.

storie di sport e attaccamento familiare

Sergio, Fabio e Pasquale, fratelli gemelli di 43 anni provenienti da Molfetta, hanno condiviso il loro legame unico che si traduce anche nella loro passione per il podismo. Per loro, correre non è solo un’attività fisica, ma un impegno che coinvolge il trio in modo indissolubile. “Quando uno di noi non è in forma, anche gli altri due si fermano,” raccontano, evidenziando un codice etico fraterno che va oltre la competizione. La loro visione del podismo è orientata all’unione, e ogni passo è un gesto di supporto reciproco. Il sogno di partecipare insieme alla maratona di New York rappresenta un obiettivo che i tre gemelli coltivano con determinazione: “Quando abbiamo provato a fare il contrario, non ci ha portato bene. È fondamentale che corriamo tutti insieme.” Questo spirito collaborativo è un fulcro centrale dell’evento, dove atleti e famiglie si incontrano per celebrare non solo il proprio talento, ma anche l’importanza dei legami stretti.

la partecipazione di coppie artistiche

Oltre agli sportivi, il raduno ha visto la presenza di coppie gemellari con talenti diversificati. Tra queste, Adriana e Giuliana Vangone, originarie di Pompei, si sono distinte per la loro passione per la recitazione. Le gemelle, con all’attivo ruoli significativi nella cinematografia, hanno partecipato al film “Whishing on a star,” presentato in concorso alla Mostra di Venezia. Raccontando la loro esperienza, affermano: “Questa breve esperienza ci incoraggia a continuare per perseguire insieme la passione della recitazione che fin da bambine abbiamo sentito e coltivato.” L’interazione tra sport e cultura crea un’atmosfera festosa e stimolante, dando la possibilità ai partecipanti di esplorare i propri interessi oltre la semplice competizione.

un evento all’insegna di valori universali

La quarta edizione del Raduno nazionale dei gemelli ha tratto ispirazione da Woodstock, il famoso festival degli anni Sessanta che ha segnato una generazione. Amore, pace e convivenza sono i valori fondanti della manifestazione, insieme a un forte senso di solidarietà. All’interno del vasto spazio espositivo, sono state presentate e messe in vendita le “Pigotte” dell’UNICEF, bambole fatte a mano, il cui ricavato sosterrà la campagna di vaccinazione antipolio per i bambini. Questo progetto rappresenta una testimonianza concreta dell’impegno sociale che avvolge l’evento, unendo sport e beneficenza. In un’epoca in cui la comunità è più importante che mai, il raduno di Avellino si pone come un faro di speranza e cooperazione, dimostrando come anche un semplice evento sportivo possa avere un impatto significativo sulla società.