Rapporti infuocati: Nina Moric e l’ex suocera controverse

Ultimo aggiornamento il 8 Luglio 2024 by Francesca Monti

La Dura Confronto fra Nina Moric e Gabriella Corona

La tensione tra Nina Moric e l’ex suocera Gabriella Corona, madre di Fabrizio, è alle stelle. La modella ha reso pubblico un messaggio inviatole via Whatsapp dalla signora Corona, scatenando un acceso confronto su Instagram.

Attacco sui Social: il Messaggio di Gabriella Corona

Nel messaggio condiviso nelle Instagram Stories di Nina Moric, Gabriella Corona ha allegato una foto della modella in un outfit audace e ha scritto: “Tu, saresti una madre? Non sei all’altezza di un bravo ragazzo come Carlos”. Un attacco diretto e senza mezzi termini che ha scosso la rete.

La Replica di Nina Moric: Messaggio Telegrammatico o Ritorsione?

Nonostante non abbia risposto direttamente al messaggio provocatorio della suocera, Nina Moric ha postato su Instagram un enigmatico messaggio che sembra essere una replica indiretta. “Non incolpare nessuno nella tua vita. Le persone buone ti regalano felicità. Le persone cattive ti danno esperienza. Le persone peggiori ti insegnano una lezione, e le migliori ti regalano memorie”. Un chiaro messaggio criptico che lascia aperto il dibattito tra le due donne.

