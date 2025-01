RC Auto, truffe in aumento: Facile.it e Consumerismo No Profit lanciano “Stop alle truffe”

Ultimo aggiornamento il 30 Gennaio 2025 by Emiliano Belmonte

Le truffe legate alle assicurazioni RC Auto continuano a colpire un numero sempre maggiore di italiani. Secondo l’ultima indagine condotta da Facile.it in collaborazione con mUp Research e Norstat, nel 2024 più di 1,5 milioni di persone sono cadute vittima di raggiri nel tentativo di sottoscrivere una polizza assicurativa, con un danno economico complessivo superiore ai 620 milioni di euro.

Per contrastare questa emergenza, Facile.it e Consumerismo No Profit hanno deciso di ampliare il progetto “Stop alle Truffe”, includendo una sezione interamente dedicata alla prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

L’iniziativa, che ha già dato risultati positivi nell’ambito delle bollette di luce e gas, fornirà agli utenti guide pratiche, approfondimenti, video e strumenti utili per individuare ed evitare le frodi assicurative.

“Cadere in una truffa assicurativa significa subire una tripla perdita: oltre al danno economico, si rischiano sanzioni severe e si rimane senza copertura in caso di incidente”, dichiara Andrea Ghizzoni , Responsabile Assicurazioni di Facile.it .

Anche il mondo politico si mobilita per contrastare il dilagare delle frodi assicurative. Luciano Ciocchetti, Vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, ha sottolineato l’importanza di un approccio informativo e legislativo più efficace:

“Il progetto ‘Stop alle Truffe RC Auto’ promosso da Consumerismo e Facile.it rappresenta un passo importante per sensibilizzare i cittadini su questi raggiri sempre più frequenti. È essenziale aumentare la consapevolezza delle persone, che spesso cadono nella trappola di offerte assicurative inesistenti. I numeri sulle frodi sono preoccupanti e richiedono un intervento normativo più incisivo. Lo Stato deve rafforzare le misure di tutela per i cittadini e garantire pene più severe per chi perpetra queste truffe”.

Dallo studio emerge che le tecniche più comuni per raggirare i consumatori nell’acquisto della RC Auto sono:

“Le truffe seguono schemi consolidati: offerte insolitamente basse, pressione per chiudere velocemente il contratto e richieste di pagamento su canali non ufficiali. Riconoscere questi segnali è fondamentale per non cadere vittima dei truffatori”, afferma Luigi Gabriele, Presidente di Consumerismo No Profit.