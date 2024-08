Record di transiti sulle autostrade Alto Adriatico: il 26 luglio segna una giornata da primato

Ultimo aggiornamento il 2 Agosto 2024 by Redazione

Nella giornata di venerdì 26 luglio, la rete autostradale gestita da Autostrade Alto Adriatico ha fatto registrare un’importante milestone: sono stati conteggiati 200.079 transiti. Questo dato rappresenta un record assoluto per il numero di veicoli transitati in un solo giorno sulle tratte a pedaggio, tra cui l’autostrada A4, fondamentale via di collegamento tra VENEZIA e TRIESTE.

i numeri del caldo estivo

Il picco di traffico e la sua importanza

L’estate 2023 si sta rivelando particolarmente intensa per il traffico autostradale. I dati pubblicati da Autostrade Alto Adriatico evidenziano un incremento del volume di veicoli sulle vie più trafficate. Il record di 200.079 transiti non solo segna un grande successo dell’organizzazione logistica, ma offre anche spunti di riflessione per la gestione e l’ottimizzazione del traffico nelle ore di punta. Le statistiche dimostrano chiaramente l’aumento dell’affluenza di turisti e viaggiatori che si muovono verso località balneari e montane.

Confronto con le serie storiche

L’analisi dei dati storici rivela che questo risultato ha superato qualsiasi altro dato registrato in precedenti anni. Per i gestori della rete autostradale, ciò significa dover affrontare sfide sempre più complesse legate alla viabilità e alla sicurezza stradale. A ragione di ciò, si stanno già pianificando interventi di miglioramento sulla segnaletica e misure per garantire scorrevolezza durante questi picchi di traffico.

previsioni per il weekend

Traffico critico in arrivo

L’emergere di sollecitazioni legate al traffico non sembra destinato a diminuire. Per il giorno successivo, sabato 27 luglio, le previsioni parlano di una nuova giornata segnata da bollino nero. Nel dettaglio, si stima un traffico molto intenso sulla A4 in direzione di TRIESTE, con la possibilità di contrazioni significative al casello di LISERT fino al tardo pomeriggio. Il flusso di veicoli sarà elevato anche nel senso opposto, rendendo questa giornata uno dei momenti critici per gli spostamenti.

Dettagli sulle stime di transito

Quasi 190.000 veicoli sono attesi sulle autostrade della rete, con picchi di 24.000 transiti previsti in uscita al casello di LISERT, circa 17.000 a LATISANA e 15.000 a VILLESSE. Frequenza e distribuzione di tali transiti indicano la necessità di una coordinazione ottimale tra le autorità locali e le strutture di servizio per mitigare eventuali disagi agli automobilisti.

domenica di rientro e traffico in aumento

Effetti del rientro turistico

La giornata di domenica 4 agosto si preannuncia con un’ulteriore carica di veicoli in arrivo sulle strade, contrassegnata da bollino rosso sulla A4. Questo è dovuto anche al rientro di molti turisti, che hanno trascorso il fine settimana in vacanza. La previsione è di circa 160.000 transiti, un numero significativo che potrà comportare congestioni, specialmente in direzione di TRIESTE.

Preparazioni per la gestione del traffico

In considerazione di questi dati e delle tendenze del traffico, le autorità competenti stanno predisponendo misure straordinarie per affrontare l’imminente aumento di veicoli sulla rete autostradale. Saranno implementati servizi di monitoraggio del traffico e potenziamenti della segnaletica, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità degli spostamenti sulle autostrade.