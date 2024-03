Resident Alien 2: Trama, Cast e Date di Uscita

La seconda stagione di Resident Alien è finalmente una realtà! La serie comedy-mistery ha debuttato giovedì 29 settembre 2022 in prima serata su Rai 4, con un appuntamento settimanale che prevede un doppio episodio ogni giovedì dalle 21:20.

L’Annuncio del Rinnovo da Parte di Syfy

Il rinnovo della serie è stato ufficializzato il 17 marzo da Syfy, la rete via cavo statunitense che ha commissionato il progetto. La notizia è arrivata in concomitanza con il finale della prima stagione e è stata annunciata da Lisa Katz, presidente della programmazione scripted per NBCUniversal Television and Streaming. Katz ha elogiato la perfetta armonia creativa di Resident Alien, sottolineando la qualità della sceneggiatura, dell’interpretazione di Alan Tudyk e del team di produzione.

La Trama di Resident Alien 2

Nella nuova stagione, vedremo Harry l’alieno ritornare sulla Terra senza ricordare niente del suo passato. Assisteremo alla sua lotta interna tra la sua missione originale di uccidere gli umani e il crescente legame che ha instaurato con il nostro pianeta. Con l’aiuto di Asta, Harry dovrà affrontare nuove sfide e domande esistenziali sul valore della vita umana.

Il Cast della Serie

Basata sul fumetto di Peter Hogan e Stephen Parkhouse, Resident Alien vede Alan Tudyk nel ruolo principale di Harry. Il talentuoso attore americano, noto per i suoi ruoli in Firefly e Rogue One, porta alla vita l’alieno che si finge il dottor Vanderspeigle in una piccola città del Colorado. Il cast include anche Sara Tomko, Corey Reynolds, Alice Wetterlund, Elizabeth Bowen, Gary Farmer e Levi Fiehler.

Le Puntate di Resident Alien 2

La seconda stagione conta 16 episodi ricchi di mistero e humor, prodotti da UCP in collaborazione con Amblin TV e Dark Horse Entertainment. Chris Sheridan, produttore esecutivo di Family Guy, ha adattato il fumetto per la televisione. In Italia, la serie è stata trasmessa su Rai4 a partire dal 3 maggio.

Guarda Resident Alien 2 in Streaming

Gli episodi della seconda stagione di Resident Alien sono disponibili in streaming gratuito su RaiPlay in contemporanea alla messa in onda su Rai 4. Inoltre, è probabile che la serie arrivi su Netflix nel corso del 2025, seguendo il modello della prima stagione. Segui le avventure di Harry e immergiti nel suo viaggio sulla Terra, tra segreti, risate e dilemmi morali.