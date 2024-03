Rhove: il debutto atteso dell’artista con l’album “Popolari”

Con il ritorno di Rhove, celebre artista dalla lunga carriera di successo, i fan sono in fermento per l’uscita del suo primo album intitolato “Popolari”. La data fissata per il lancio è venerdì 29 marzo e il lavoro sarà disponibile sia in formato digitale che fisico, distribuito da Emi Records Italy/Universal Music Italia.

La storia dietro “Popolari”: il racconto di Rhove

Rhove svela che “Popolari” non è solo un album musicale, ma un racconto autentico della sua vita e di quella di giovani come lui, cresciuti nella città di Rho. Nelle sue parole, emerge la necessità di semplicità che ha caratterizzato la sua crescita e la trasformazione di questa essenzialità in una forza comune. Attraverso il teaser trailer in bianco e nero diffuso sui social, l’artista fornisce un assaggio del prossimo lavoro, offrendo spunti sulle tematiche affrontate.

La visione di Rhove: cambiare il destino attraverso la musica

Rhove condivide la sua visione di crescita e riscatto, esprimendo la volontà di diventare un punto di riferimento per i giovani con cui ha condiviso il percorso. Il desiderio di trasformare la propria vita e quella degli altri, di emergere dalla routine per diventare “popolari”, incarna uno dei concetti chiave del disco. Con una carriera già consolidata e numeri da record nelle classifiche musicali, Rhove si prepara a conquistare nuovamente il cuore del pubblico con un nuovo capitolo della sua evoluzione artistica.