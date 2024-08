Rientro dalle vacanze: oltre 28 miliardi di euro spesi dagli italiani nel ritorno al lavoro

Ultimo aggiornamento il 31 Agosto 2024 by Redazione

L’estate sta volgendo al termine e migliaia di italiani stanno tornando nelle loro città dopo un periodo di ferie deciso da scelte sia economiche che di preferenze personali. Secondo un’analisi condotta da Coldiretti e Ixè, il controesodo di quest’anno ha registrato spese superiori a 28 miliardi di euro, un incremento del 12% rispetto al 2023, modellando così le dinamiche del turismo italiano. Questo articolo esplora il bilancio dell’estate 2024, evidenziando tendenze, scelte gastronomiche e mete preferite.

Le abitudini alimentari dei vacanzieri

Risparmiare senza rinunciare al gusto

Oltre il 70% dei turisti ha cercato di contenere le spese alimentari, optando per pasti più economici ma senza compromettere la qualità. Un dato significativo da notare è che l’11% degli italiani in viaggio ha fatto riferimento a panini e cibi take-away come soluzione principale per nutrirsi, un aumento rispetto all’anno precedente. Questo riflette una spiccata necessità di bilanciare budget e convivialità durante il periodo di villeggiatura.

La riscoperta delle tradizioni culinarie

Contemporaneamente, si registra un incremento nella scelta di agriturismi e pizzerie, che stanno guadagnando popolarità come opzioni per i pasti. L’interesse verso la cucina locale e i prodotti tipici ha spinto molti turisti a preferire ristoranti che offrono specialità regionali. Questo trend evidenzia una crescente consapevolezza riguardo all’importanza del cibo nelle esperienze di viaggio, contribuendo inoltre al supporto dell’economia locale.

La durata delle vacanze estive

Un’estate da record per i viaggiatori italiani

Sono stati 38 milioni gli italiani che quest’estate hanno scelto di trascorrere almeno un giorno di vacanza, con un incremento di mezzo milione rispetto al 2023. La tipologia di vacanza più frequente è stata quella di sette giorni, scelta dal 28% dei partecipanti. Significativa è anche la fetta di chi ha approfittato di ferie più lunghe: il 25% ha optato per vacanze di due settimane, mentre il 14% si è concesso tre settimane di relax. Anche chi ha potuto permettersi un mese di ferie ha registrato una percentuale del 7%.

Brevi soggiorni per i più impegnati

Tuttavia, un gruppo rilevante, pari al 18%, ha dovuto accontentarsi di soli tre giorni di vacanza, segnalando che le ferie, seppur brevi, sono state comunque una priorità per molti. Questo panorama offre uno spaccato interessante delle abitudini di viaggio, dove il tempo libero viene valorizzato, anche in un contesto di impegni lavorativi.

Le mete più gettonate

Il mare rimane la scelta preferita

In termini di destinazioni, il mare si conferma la meta principale per i vacanzieri, seguito dalla campagna e dai parchi naturali. Il fenomeno del turismo green è in forte espansione, con sempre più italiani che scelgono le bellezze naturali del paese per le loro vacanze. La montagna si posiziona al terzo posto, mentre le località d’arte, pur rimanendo affascinanti, non riescono a sbaragliare la competizione con le altre opzioni.

La predilezione per le vacanze in Italia

Una percentuale crescente, pari al 32%, ha deciso di rimanere nella propria regione di residenza, sfruttando il potenziale di bellezze locali spesso sottovalutate. Da non sottovalutare anche il 29% di vacanzieri che ha scelto di viaggiare all’estero, con una netta preferenza per le mete europee, dove la cultura e l’arte continuano a esercitare un forte fascino.

Le sistemazioni preferite dagli italiani

Tra alberghi, B&B e agriturismi

Quando si tratta di sistemazioni, alberghi e bed & breakfast continuano a rappresentare le opzioni più popolari per gli italiani in vacanza. Tuttavia, un 13% ha scelto di soggiornare presso seconde case, mentre un altro 19% ha approfittato dell’ospitalità di amici e parenti. Questa diversificazione delle scelte di alloggio riflette un’ampia gamma di preferenze personali e di budget.

L’ascesa dell’agriturismo

Un trend particolarmente significativo è l’enorme interesse nei confronti degli agriturismi. Con circa 26.000 strutture attive sul territorio nazionale, ne viene riconosciuto il valore per una vacanza sostenibile e profondamente immersiva, che offre ai turisti esperienze uniche. Sotto la spinta della domanda di turismo responsabile, questi luoghi si sono evoluti, proponendo attività esperienziali per sportivi, famiglie e appassionati della natura, senza dimenticare le ricchezze culturali delle diverse regioni italiane.