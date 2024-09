Rigivan Ganeshamoorthy: l’astro nascente dell’atletica paralimpica pronta per Parigi 2024

Ultimo aggiornamento il 2 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

L’arrivo di Rigivan Ganeshamoorthy nel panorama sportivo italiano sembra destinato a farsi sentire in modo significativo dopo le straordinarie prestazioni alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Con la sua personalità travolgente e i risultati sconfitti, Ganeshamoorthy non è solo un atleta, ma un simbolo di speranza e ispirazione per molti. Il suo recente trionfo nel lancio del disco F52 lo ha portato a battere ben tre volte il record mondiale, creando grande aspettativa e entusiasmo tra il grande pubblico.

Il successo nel lancio del disco

Prestazioni straordinarie

Il 1° settembre è stato un giorno memorabile per Rigivan Ganeshamoorthy, che ha trionfato nell’intervista con Elisabetta Caporale, a seguito della sua strepitosa vittoria alle Paralimpiadi. Il suo lancio del disco ha raggiunto misure impressionanti, toccando i 27,06 metri. Questo straordinario risultato non solo gli ha garantito una medaglia d’oro, ma lo ha anche consacrato come uno dei migliori atleti nel suo settore.

L’intervista è diventata subito virale, permettendo a Ganeshamoorthy di conquistare i cuori di tutti gli italiani. La sua spontaneità e il suo modo di essere hanno colpito profondamente il pubblico. La combinazione di serietà e umorismo nella sua persona ha fatto sì che il mondo dello sport iniziasse a mettere sotto i riflettori un atleta che, fino a poco tempo fa, era relativamente sconosciuto.

La personalità che conquista

Ganeshamoorthy non è solo un atleta di talento, ma anche un comunicatore naturale. Durante l’intervista, ha dimostrato la sua autenticità e trasparenza, esprimendo gratitudine verso chi lo ha sostenuto. La sua battuta sulla presenza di “forse un po’ troppi disabili” ha suscitato ilarità, mentre il suo apprezzamento per l’amicizia ha trasmesso un messaggio forte e chiaro: la vera vittoria si misura nei legami umani più che nelle medaglie stesse.

Ganeshamoorthy ha anche dedicato la sua medaglia d’oro alla sua famiglia, al suo personal trainer e a tutti coloro che lo supportano, evidenziando quanto siano importanti le relazioni rispetto al trionfo individuale. La sua umiltà e la sua capacità di esprimere gratitudine in un momento di grande successo lo rendono un modello per molti.

I prossimi passi verso Parigi 2024

Incontro con il sindaco di Roma

Ora che il suo nome è sulla bocca di tutti, Ganeshamoorthy si prepara per il suo prossimo grande passo: un incontro con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Il primo cittadino ha già definito Ganeshamoorthy “l’orgoglio di Roma”, riconoscendo i suoi meriti nel rappresentare la città a livello nazionale e internazionale. Questa attenzione mediatica e istituzionale potrebbe serbare nuove opportunità per Ganeshamoorthy, il quale attualmente si allena a Civitanova Marche, in mancanza di strutture adeguate a Roma.

La carriera e la resilienza

Nato a Roma nel giugno del 1999 e di origini cingalesi, Ganeshamoorthy deve il suo raggiungimento a una resilienza straordinaria. La sua disabilità, insorta nel 2017 a causa della sindrome Guillain-Barré, e un successivo incidente spinale nel 2019, avrebbero potuto interrompere la sua carriera. Tuttavia, la sua determinazione lo ha portato a intraprendere un cammino nell’atletica leggera, dove ha scoperto il suo talento per il lancio del disco.

Con risultati eccellenti già nel 2024, dove ha stabilito il record mondiale nel giavellotto, Ganeshamoorthy continua a lavorare duro. È anche attivo nel gruppo Anthropos, che rappresenta un’importante community di sostegno per lui e altri atleti paralimpici. Questo sostegno emanato da un gruppo così coeso ha contribuito a rafforzare il suo spirito combattivo e la voglia di vincere.

L’anticipazione per le Paralimpiadi di Parigi

Preparazione e aspettative

Con le Paralimpiadi di Parigi 2024 all’orizzonte, l’aspettativa cresce sia per Ganeshamoorthy sia per i suoi sostenitori. Quando gli è stato chiesto come si sentisse riguardo a questa prestigiosa competizione, ha dimostrato umiltà e la sua tipica leggerezza: “Non ne ho proprio idea, non la immagino”. Tuttavia, consapevole dell’importanza della manifestazione, esprime la speranza di vivere un’esperienza unica, svincolata dalla pressione competitiva.

Il suo atteggiamento riflette un approccio positivo, una caratteristica essenziale nell’atletica paralimpica. Ganeshamoorthy si sta preparando con il giusto mix di determinazione e divertimento, pronto a affrontare le sfide che lo attendono sui campi di gara. Con tutto il supporto che ha ricevuto e la fama che ha guadagnato, il suo cammino potrebbe riservare nuove sorprese e traguardi.

La sua storia continua a ispirare e far crescere l’attenzione verso il mondo paralimpico, un settore che merita sempre di più riconoscimento e apprezzamento.