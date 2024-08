Rinnovamento e valorizzazione del giardino dei ciliegi: il progetto di riqualificazione pubblica a Quadraro Vecchio

Ultimo aggiornamento il 31 Agosto 2024 by Redazione

La trasformazione del Giardino dei Ciliegi nel quartiere Quadraro Vecchio segna un passo significativo verso la valorizzazione degli spazi pubblici romani. Grazie a un progetto coordinato tra enti locali e cittadini, questo polmone verde sta rinnovando la propria immagine e funzionalità. Con il supporto del minisindaco del Municipio V, Mauro Caliste, e dell’assessore al Verde, Edoardo Annucci, la comunità è al centro di questo processo di rinascita che promette non solo bellezza, ma anche sicurezza e modernità.

Un progetto partecipato per il Giardino dei Ciliegi

Collaborazione con i cittadini

L’intervento di valorizzazione del Giardino dei Ciliegi è il risultato di un approccio partecipativo che ha coinvolto attivamente i cittadini. Le proposte e le idee espresse dalla comunità hanno guidato le scelte progettuali, riflettendo un nuovo modo di concepire le aree verdi urbane come spazi condivisi. Mauro Caliste ha sottolineato come “abbiamo rispettato l’impegno preso nella nostra conferenza programmatica sul verde pubblico”, evidenziando l’importanza di ascoltare le esigenze dei residenti. La sinergia tra le istituzioni locali e la popolazione si è rivelata cruciale per il successo dell’iniziativa.

Nuove funzionalità e allestimento

Una delle novità più significative per il Giardino dei Ciliegi è l’introduzione di nuovi arredi urbani, pensati per rendere lo spazio più fruibile e accogliente. In aggiunta, è stata creata una rinnovata area ludica dedicata ai bambini, che offrirà un’opportunità di svago e socializzazione. La presenza di strutture di gioco moderne e sicure arricchisce l’esperienza del giardino, creando un ambiente stimolante e divertente per i più piccoli, rendendo il parco un luogo ideale per le famiglie del quartiere.

Innovazione e sostenibilità: l’installazione del lampione fotovoltaico

Sicurezza e vivibilità degli spazi pubblici

Tra le innovazioni più promettenti di questo progetto si inserisce l’installazione di un lampione fotovoltaico, destinato a illuminare il Giardino dei Ciliegi anche dopo il tramonto. Questo intervento non solo migliorerà la sicurezza dell’area, ma contribuirà anche a creare un’atmosfera vivibile e accogliente per gli utenti. La scelta di una tecnologia sostenibile e innovativa riflette l’impegno delle istituzioni nel promuovere pratiche ecologiche all’interno degli spazi urbani. Questa tecnologia, già testata con successo in altri giardini della capitale, assicura una riduzione del consumo energetico.

I benefici di un’illuminazione eco-friendly

L’adozione di un lampione fotovoltaico rappresenta un passo verso un futuro più sostenibile per la comunità. Questo tipo di illuminazione utilizza energia rinnovabile, riducendo l’impatto ambientale e i costi energetici. L’implementazione di soluzioni verdi come queste non solo migliora la qualità della vita degli abitanti, ma segnala anche un cambio di paradigma nella gestione degli spazi pubblici, dove la sostenibilità e la sicurezza vanno di pari passo.

La riqualificazione del Giardino Galafati al Pigneto

La nuova vita per il Giardino Galafati

Oltre al Giardino dei Ciliegi, altri progetti di riqualificazione sono in corso nella città. Al Pigneto, in particolare, il Giardino Galafati si avvicina alla sua fase conclusiva di lavoro e il Municipio mira a restituirlo alla comunità entro il 16 settembre, poco prima dell’inizio dell’anno scolastico. Questo intervento punta a ripristinare un’area che, in passato, è stata teatro di situazioni problematiche e disordini, trasformandola in un luogo sicuro e accogliente.

La piazza verde: un nuovo spazio per tutti

L’ambizioso progetto di riqualificazione prevede la creazione di una vera e propria “piazza verde”, uno spazio dedicato alla socializzazione, alla cultura e al relax. Rendere il Giardino Galafati un’area facilmente accessibile e ben curata è fondamentale per promuovere l’uso consapevole degli spazi pubblici e incentivare la partecipazione attiva dei cittadini nella vita del quartiere. Con questo intervento, il Municipio si propone di rigenerare completamente la percezione di questi spazi da parte della comunità, puntando a renderli luoghi di incontro e svago.