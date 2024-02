Rinnovi e Cancellazioni Serie TV: Febbraio 2024

Panoramica delle Novità Serie TV a Febbraio 2024

Cush Jumbo svela il Rinnovo di “Criminal Record” e Altre Serie Tv Aggiornate

Cush Jumbo ha dato l’annuncio che la serie “Criminal Record” avrà una seconda stagione, portando gioia ai fan della serie. Altri rinnovi importanti includono la conferma della quinta e sesta stagione per “Creature Grandi e Piccole – Un Veterinario di Provincia” e la quinta stagione per il popolare “True Detective“, con HBO che ha affidato la realizzazione della prossima stagione ad Issa López. Inoltre, è stata confermata la seconda stagione per “Frasier” di Paramount+ e per “Berlino“.

Chiusure e Rinnovi di Serie TV di Spicco

La serie “Evil” si prepara a chiudere con la quarta stagione, che debutterà a maggio e alla quale saranno aggiunti 4 episodi per dare una conclusione alle storyline in sospeso. Altri rinnovi includono la terza stagione per “Invasion” su Apple TV+ e per “Survival of the Thickest” su Netflix. “Abbott Elementary” di ABC avrà una quarta stagione, mentre “Piccoli Brividi” è stato rinnovato per una seconda stagione con una nuova storia e un cast diverso. Disney+ ha confermato il rinnovo di “Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo“. Inoltre, Fox ha dato il via libera per una terza stagione di “Animal Control” prima ancora del lancio della seconda stagione. Tuttavia, Sarah Paulson ha annunciato che “Ratched” non avrà una seconda stagione. Altre notizie includono la cancellazione di “Obliterated” da parte di Netflix e l’incertezza sulla quarta stagione di “Dave” su FXX.

Migliori e Peggiori Serie Tv di Gennaio: Rinnovi e Cancellazioni

Durante il mese di gennaio, Apple TV+ ha confermato il rinnovo di “Hijack” e “Slow Horses“, ma ha cancellato “Schmigadoon!“. “Wolf Pack” è stato cancellato da Paramount+, mentre è stato annunciato che la settima stagione sarà l’ultima per “The Good Doctor“. MAX ha deciso di cancellare le serie “Our Flag Means Death“, “Minx” e “Julia” dopo due stagioni, ma ha rinnovato “Bookie“. Disney+ ha cancellato “American Born Chinese“.

In conclusione, i rinnovi e le cancellazioni delle serie tv continuano a tenere sulle spine i fan di tutto il mondo, con le case di produzione che cercano di trovare un equilibrio tra soddisfare il pubblico e garantire la longevità delle proprie produzioni.