Riprese vicine al termine per “This is Spinal Tap 2”

Ultimo aggiornamento il 22 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Nei meandri cinematografici è in corso un’eccitante avventura legata al tanto atteso sequel di “This Is Spinal Tap“. Dopo essere stati inizialmente infiammati dall’annuncio nel maggio 2022, con una data di uscita fissata per il 19 marzo 2024, i fan della serie sono stati costretti ad affrontare alcuni ostacoli.

Ritardi e insidie: la lunga attesa per il sequel

L’entusiasmo iniziale è stato frenato dagli scioperi della SAG-AFTRA e della WGA, che hanno gettato un’ombra sul progetto e causato significativi ritardi nelle riprese. Tuttavia, sembra che la luce alla fine del tunnel sia vicina.

La trama di “This Is Spinal Tap 2”

Il sequel si concentra sull’incontro della leggendaria band inglese Spinal Tap, riunitasi dopo un intervallo di 15 anni, per un concerto d’addio epico. Dietro le quinte, i talenti di Rob Reiner, Michele Reiner, Matthew George, Christopher H. Warner e Derrick Rossi lavorano incessantemente per portare questa nuova avventura sul grande schermo.

Un culto cinematografico

Il predecessore di questo sequel, “This Is Spinal Tap”, ha goduto di un clamore critico universale nonostante i suoi modesti incassi iniziali al botteghino. Il film ha catturato l’affetto di un vasto pubblico solo dopo essere stato distribuito per l’home video, diventando presto un’icona culturale. Nel 2002, è stato persino selezionato per la conservazione dal National Film Registry per la sua rilevanza storica, culturale ed estetica.

Ritorno sul grande schermo

Con l’uscita del sequel programmata per la tarda primavera o l’inizio dell’estate del 2025, i fan potranno rivivere l’energia e la stravaganza della band più iconica e rumorosa della storia musicale inglese. Gli appassionati possono già prepararsi a un viaggio emozionante attraverso le note di “This Is Spinal Tap 2“.