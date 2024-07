Rissa tra donne a Varcaturo: scontro per un lettino in spiaggia

Ultimo aggiornamento il 15 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Una violenta rissa tra donne è scoppiata in un noto lido di Varcaturo, nella zona napoletana, suscitando sconcerto e indignazione. La vicenda è stata portata all’attenzione dal deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, insieme a Rosario Visone, co-portavoce regionale di Europa Verde, che hanno reso pubblica la situazione attraverso i social media.

l’alterco per un posto al sole

L’alterco è nato a causa di una richiesta insolita: due donne arrivate in spiaggia in ritardo hanno chiesto al bagnino di piazzare i loro lettini direttamente in riva al mare, ignorando chi aveva occupato gli spazi presto al mattino per assicurarsi un posto privilegiato. La situazione è rapidamente degenerata quando i dipendenti del lido hanno rifiutato la richiesta, scatenando la rabbia delle due bagnanti.

tensione e violenza in spiaggia

Gli animi si sono surriscaldati rapidamente e le due donne hanno iniziato ad attaccare fisicamente coloro che stavano semplicemente godendosi una giornata di relax al mare, coinvolgendo anche i bagnini presenti. La situazione è sfuggita di controllo e è stata necessaria più di mezz’ora per riportare la calma sulla spiaggia.

l’appello alla responsabilità

Francesco Emilio Borrelli e Rosario Visone si sono espressi con fermezza, sottolineando l’inaccettabilità del comportamento violento e irrazionale dimostrato dalle donne coinvolte nella rissa. Hanno lanciato un appello affinché comportamenti del genere non restino impuniti, sottolineando la necessità di sanzioni severe per chi mette a repentaglio la sicurezza e la tranquillità degli altri.

giustizia e educazione

I due esponenti politici hanno espresso la convinzione che individuare e perseguire le responsabili del violento alterco sia un passo fondamentale per garantire la giustizia e ristabilire l’ordine. Hanno sottolineato la necessità di un lavoro educativo per contrastare comportamenti violenti e criminali, garantendo la sicurezza e il rispetto delle regole all’interno della società.