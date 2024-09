Ristrutturazione a Prati: un cantiere che promette cambiamenti radicali nel cuore di Roma

Ultimo aggiornamento il 19 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Il quartiere di Prati sta subendo una significativa trasformazione attraverso lavori di ristrutturazione e riqualificazione che coinvolgono vari punti fondamentali della zona. Grazie a un ambizioso piano di interventi, i residenti e i visitatori possono aspettarsi una nuova fisionomia per strade e piazze, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla vivibilità degli spazi urbani. L’avvio di questo cantiere rappresenta dunque un passo importante verso la modernizzazione e il miglioramento di uno dei quartieri più emblematici della Capitale.

Piazza Risorgimento: il centro dei lavori

Il cuore del cantiere

Piazza Risorgimento è il punto nevralgico di un vasto cantiere che si estende nel quartiere Prati. Qui, gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione mirano a trasformare radicalmente l’aspetto e l’utilizzo della piazza, rendendola più accessibile e vivibile. Durante un recente sopralluogo, il sindaco di Roma ha evidenziato gli obiettivi di questi lavori, sottolineando l’importanza di creare spazi pedonali e aree verdi. La piazza, infatti, subirà un cambiamento significativo, passando a una pedonalizzazione al 75% con l’aggiunta di 46 nuovi alberi, creando così un ambiente più accogliente.

Interventi e tempistiche

Fra le novità più attese ci sono sette isole attrezzate che offriranno servizi fondamentali come sedute, fontanelle, wi-fi e stalli per biciclette. Questi elementi sono pensati per incentivare una fruizione più attiva della piazza da parte dei cittadini. I lavori comprendono anche l’uso di sanpietrini recuperati da via Crescenzio e l’introduzione di calcestre, creando così superfici verdi e permeabili all’acqua piovana. In attesa della conclusione dei lavori, anche la gestione temporanea del traffico sarà curata per minimizzare i disagi ai residenti e ai pendolari.

Via Crescenzio: ristrutturazione già completata

Lavori conclusi e benefici per la comunità

I lavori su via Crescenzio sono già conclusi e hanno portato a un rifacimento completo della carreggiata. Questa strada, vitale per il collegamento tra i vari punti del quartiere, ora presenta una nuova pavimentazione e miglioramenti significativi nella viabilità. La ripavimentazione ha previsto l’uso di materiali idonei che non solo abbelliscono il paesaggio urbano, ma migliorano anche la sicurezza degli utenti, siano essi automobilisti, ciclisti o pedoni.

Altre strade riqualificate

La riqualificazione di via Crescenzio fa parte di un progetto più ampio che ha recentemente interessato anche altre strade come via Terenzio, via Boezio, via Ovidio, via Orazio e via Cicerone. Questi lavori sono stati eseguiti principalmente nelle ore notturne per limitare i disagi al traffico diurno. Ogni intervento di riqualificazione contribuisce a rendere queste vie non solo più sicure, ma anche più piacevoli da percorrere e vivere per i residenti e i visitatori della zona.

Il futuro di via Cola di Rienzo

Prossimi lavori in programma

Nonostante i progressi nelle altre zone, l’attenzione rimane alta per l’inizio imminente dei lavori su via Cola di Rienzo, un’articolata arteria commerciale e residenziale del quartiere. Qui, è prevista un’attività di manutenzione profonda della piattaforma stradale, che garantirà una migliore integrazione con le strade già ristrutturate nel quadrante. Questo intervento è cruciale per favorire un flusso di traffico più fluido e migliorare l’aspetto estetico e funzionale dell’area.

Investimenti e opportunità

Il piano di riqualificazione si inscrive in un contesto di investimenti significativi, pari a oltre 10 milioni di euro, provenienti dai fondi giubilari destinati a migliorare le infrastrutture della città. Tali risorse sono allocate per vari interventi volti a valorizzare strade storiche e spazi pubblici, rendendo Prati un luogo più vivibile e sicuro. L’assessore Segnalini ha sottolineato che ogni progetto è concepito per trasformare l’area in uno spazio accessibile e accogliente per tutti.

L’importanza della riqualificazione per la cittadinanza

Un cambiamento necessario

La riqualificazione del quartiere Prati non è solo una questione estetica, ma un progetto che mira a garantire migliori standard di vita per tutti i cittadini. Investire nella modernizzazione delle infrastrutture urbane è fondamentale per rispondere alle esigenze della popolazione e per attrarre visitatori da ogni parte del mondo. Attraverso la creazione di spazi verdi, aree pedonali e servizi di qualità, la città di Roma si propone di creare un futuro più luminoso per i suoi abitanti.

Andamento del progetto

Marco Sangiorgio, amministratore delegato di Società Giubileo, ha commentato positivamente i progressi finora raggiunti, evidenziando l’efficienza nella gestione del cantiere e la conformità ai tempi stabiliti. Concludendo questo ciclo di lavori, Prati si preannuncia come una delle aree più funzionali e accoglienti del panorama romano, una trasformazione che rappresenta un significativo passo avanti per la qualità della vita nella capitale.