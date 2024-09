Ritardi devastanti per i viaggiatori sull’alta velocità: oltre due ore in attesa tra Firenze e Bologna

Ultimo aggiornamento il 5 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Gli utenti della linea ad alta velocità Firenze-Bologna stanno affrontando disagi significativi a causa di un problema tecnico che ha ostacolato la circolazione dei treni. I rallentamenti, iniziati attorno alle 21, hanno causato attese che superano i 120 minuti, alterando la programmazione di diversi convogli e generando l’irritazione dei passeggeri. RFI ha comunicato attraverso il proprio sito di monitoraggio della mobilità gli effetti di questo inconveniente, riportando anche disagi più contenuti nella direzione opposta verso Firenze.

Rallentamenti e disagi sulla linea alta velocità

Un problema tecnico in prossimità di Firenze

Secondo le informazioni riportate dai principali organi di stampa, il problema tecnico sulla linea dell’alta velocità si è verificato nei pressi di Firenze Castello. Questo ha portato a un blocco della circolazione dei treni tra le stazioni di Firenze e Bologna, risultando in conseguenze dirette per il traffico lungo la via Milano-Roma. L’incidente ha coinvolto sia i treni gestiti da Trenitalia che quelli di Italo, creando un effetto domino che ha rallentato la mobilità su un’arteria cruciale per i trasporti nazionali.

Dettagli sui treni coinvolti

Diversi treni di alta velocità hanno registrato ritardi superiori ai 60 minuti, con i seguenti convogli particolarmente colpiti:

– FR 9556 Napoli Centrale – Milano Centrale ,

– FR 9660 Napoli Centrale – Brescia ,

– FR 8526 Roma Termini – Bolzano ,

– FR 9326 Roma Termini – Torino Porta Nuova .

Questi ritardi non solo hanno messo a dura prova la pazienza dei passeggeri, ma hanno anche causato un caos logistico per coloro che dovevano raggiungere le loro destinazioni, in particolare in una fascia oraria già critica per i trasporti.

Reazioni dei passeggeri e gestione dell’emergenza

Disagi e mancanza di informazioni

I viaggiatori hanno manifestato la loro frustrazione di fronte a una comunicazione poco chiara e a una gestione dell’emergenza che non ha soddisfatto le loro esigenze. “I treni tornano indietro e dicono che indirizzano i convogli sulla vecchia linea con ritardi previsti di almeno due ore“, ha commentato un passeggero su un treno diretto a Venezia, il quale ha espresso preoccupazione per la possibilità di trovare mezzi di trasporto una volta raggiunta la sua destinazione.

Altri passeggeri hanno segnalato che gli unici supporti ricevuti durante l’attesa sono stati da parte del personale di bordo, che ha distribuito acqua in alcuni convogli. Tuttavia, questa assistenza non è stata sufficiente per alleviare il malessere e l’inquietudine che molti stavano affrontando durante le lunghe ore di attesa.

Episodi di emergenza e misure cautelative

La situazione ha preso una piega più seria quando un passeggero si è sentito male a bordo di uno dei treni fermi. È stata chiamata un’ambulanza, sottolineando l’urgenza della situazione. In un altro caso, un treno si è fermato nella stazione di Santa Maria Novella a Firenze, ma la difficoltà è stata data dalla decisione di non consentire ai passeggeri di scendere, parlando di una fermata straordinaria che richiedeva autorizzazione.

Ciò ha suscitato l’ulteriore disagio tra i viaggiatori, costretti a rimanere a bordo in una situazione già critica.

La giornata di disagi e frustrazione per migliaia di passeggeri evidenzia le sfide nel mantenimento della rete ferroviaria e la necessità urgente di migliorare la comunicazione e la gestione delle emergenze, affinché episodi simili possano essere affrontati con maggiore efficacia in futuro.