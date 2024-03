Rivela il cast di “Se potessi dirti addio”: attori e personaggi

Gabriel Garko: L’icona televisiva ritorna sullo schermo

Gabriel Garko, noto volto della televisione italiana, torna ad incantare il pubblico nella miniserie “Se potessi dirti addio”. Classe 1972 e originario di Torino, Garko ha un passato televisivo ricco di successi, da “L’onore e il rispetto” a “Il peccato e la vergogna”. Sul grande schermo, ha brillato in pellicole come “Le fate ignoranti” e “Poveri ma ricchi”, confermandosi come una presenza magnetica nel panorama audiovisivo italiano.

Marcello De Angelis: Il mistero del passato nascosto

Marcello De Angelis, interpretato magistralmente da Gabriel Garko, è il fulcro di un enigma avvolto nel mistero. Conosciuto inizialmente come Paziente 13, Marcello affronta un viaggio interiore alla ricerca della propria identità, guidato dalla talentuosa dottoressa Elena Astolfi.

Anna Safroncik: L’intensità sullo schermo

Anna Safroncik, talentuosa attrice ucraina naturalizzata italiana, porta sullo schermo la complessità e la profondità del personaggio di Elena Astolfi in “Se potessi dirti addio”.

Giulietta Rebeggiani: La giovane promessa pronta a brillare

Giulietta Rebeggiani, giovane attrice romana, si distingue nel cast di “Se potessi dirti addio” con il suo ruolo di Anita.

Myriam Catania: La voce e l’anima di Aurelia

Myriam Catania, iconica attrice e doppiatrice romana, dona vita al personaggio di Aurelia in “Se potessi dirti addio” con una profondità e un’umanità straordinarie.

Francesco Venditti: L’arte di incantare il pubblico

Francesco Venditti, figlio d’arte e talento poliedrico, si distingue nel cast di “Se potessi dirti addio” con il ruolo di Diego Carli.

Clara Greco: La promessa di un nuovo talento emergente

Clara Greco, giovane attrice siciliana, si fa notare nel panorama artistico italiano con la sua partecipazione in “Se potessi dirti addio”.

Marco Cocci: La forza dell’amicizia e della lealtà

Marco Cocci, noto attore toscano dal talento eclettico, si distingue nel cast di “Se potessi dirti addio” nel ruolo di Carlo.

Zoe Massenti: La delicatezza e la forza della giovinezza

Zoe Massenti, giovane attrice emergente, fa il suo ingresso nel mondo della televisione con un ruolo significativo in “Se potessi dirti addio”.

Daniele Foresi: La lotta tra giustizia e vendetta

Daniele Foresi, talentuoso attore dalle molteplici sfaccettature, si distingue nel ruolo di Antonio in “Se potessi dirti addio”.

Agata Samperi: Il mistero avvolto nella notte

Agata Samperi, giovane promessa del cinema romano, si distingue nel ruolo di Nadia in “Se potessi dirti addio”.