Roma si prepara a “Chef sotto le Stelle”: un evento gourmet con lo chef Moreno Cedroni

Ultimo aggiornamento il 16 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Il Mùn Rooftop Cocktail Bar, situato all’ottavo piano del DoubleTree by Hilton Rome Monti, si prepara ad accogliere per la terza volta l’evento esclusivo “Chef sotto le Stelle”. Questa manifestazione di alta gastronomia è realizzata in collaborazione con Lavazza e promette di offrire un’esperienza culinaria straordinaria. Il protagonista della serata sarà lo chef Moreno Cedroni, noto per il suo ristorante due stelle Michelin “La Madonnina del Pescatore” a Senigallia, il quale presenterà un percorso che celebra i quarant’anni della sua carriera gastronomica.

la carriera di Moreno Cedroni: 40 anni di innovazione culinaria

La Madonnina del Pescatore: una storia di successo

Nel 2024, Moreno Cedroni festeggerà un’importante tappa nel suo viaggio gastronomico: i 40 anni di attività al ristorante La Madonnina del Pescatore, un prestigioso locale che ha contribuito a definire l’alta cucina marchigiana e non solo. La sua carriera si è contraddistinta per uno stile innovativo e sempre creativo, guardando costantemente verso l’avanguardia. In aggiunta al suo ristorante di Senigallia, Cedroni gestisce anche il Clandestino, un altro progetto gastronomico che ha ricevuto riconoscimenti per le sue proposte audaci e sofisticate.

Un menu ispirato dalle grandi donne

Per l’edizione di quest’anno di “Chef sotto le Stelle”, lo chef preparerà un menu che trae ispirazione dal celebre menu Susci Rosa. Questo particolare repertorio culinario è dedicato a donne di prestigio che hanno saputo rompere gli schemi e fare la differenza nelle loro rispettive aree di competenza. La proposta di Cedroni unirà abilmente il suo amore per la cucina di mare con l’eclettica versatilità del caffè, offrendo ai partecipanti un’esperienza gustativa unica e inedita. Ogni portata sarà una celebrazione di creatività e rispetto per la tradizione, dove ingredienti freschi e di alta qualità si fonderanno in piatti che raccontano una storia emozionante.

l’esperienza gastronomica di “Chef sotto le Stelle”

Un evento esclusivo a Roma

La terrazza panoramica del DoubleTree by Hilton Rome Monti offrirà il palcoscenico perfetto per questo evento, con una vista mozzafiato sulla Basilica di Santa Maria Maggiore. Elena Prandelli, direttrice dell’hotel, ha sottolineato l’importanza di creare momenti speciali attraverso l’alta gastronomia. “Con ‘Chef sotto le Stelle’, continuiamo a offrire esperienze culinarie uniche, portando l’eccellenza della ristorazione stellata nel cuore di Roma“, ha affermato. L’atmosfera del rooftop, insieme alla qualità del cibo preparato da Cedroni, renderà la serata indimenticabile.

Un viaggio tra i sapori delle Marche

Durante la cena, i partecipanti avranno l’opportunità di degustare anche i vini dell’azienda Montecappone, un rinomato produttore marchigiano con una storia che risale agli anni ’60. La direzione del vino sarà affidata a esperti del settore, garantendo che ogni abbinamento sia perfetto. Ciò offre non solo un assaggio di vini d’eccellenza, ma anche un’introduzione alla cultura culinaria locale, che ha fatto della regione delle Marche una meta ambita dagli amanti della gastronomia.

prossimi appuntamenti di “Chef sotto le Stelle”

Date da segnare sul calendario

Dopo l’evento con Moreno Cedroni, la serie “Chef sotto le Stelle” continuerà con altri rinomati chef. Il 23 ottobre, la chef Iside de Cesare, famosa per il suo ristorante La Parolina a Trevinano , intratterrà gli ospiti con una proposta culinaria ricca di sapori e tradizione. Il 21 novembre sarà la volta dello chef Nino Rossi, patron del ristorante Qafiz a Santa Caterina d’Aspromonte , noto per la sua passione e creatività in cucina. Ogni incontro sarà un’opportunità per esplorare la ricchezza delle tradizioni gastronomiche italiane, unite a un incontro di gusti innovativi e tecniche culinarie all’avanguardia.

La tavolozza di eventi di “Chef sotto le Stelle” è un invito imperdibile per chi desidera vivere un’esperienza culinaria senza pari, immergendosi nelle profondità della gastronomia italiana contemporanea.