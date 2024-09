Roma si prepara a ospitare il quarto anno di Roma Breast Days e Rema Roma per la Vita il 27 e 28 settembre

Ultimo aggiornamento il 13 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

La Capitale si dimostra ancora una volta un importante palcoscenico per eventi sportivi e di sensibilizzazione sociale. Il 27 e 28 settembre 2024, Roma ospiterà due manifestazioni emblematiche: Roma Breast Days e Rema Roma per la Vita. Ideati per promuovere salute, sport e solidarietà, questi eventi si concentrano sulla lotta contro i tumori alla mammella, mettendo in luce l’importanza della prevenzione e della riabilitazione tramite l’attività fisica, con un focus particolare sul canottaggio.

la partnership tra rema roma per la vita e vogalonga tiberina

Un nuovo capitolo per gli eventi romani

Quest’anno, un aspetto innovativo dell’iniziativa è rappresentato dalla collaborazione tra Rema Roma per la Vita e la Vogalonga Tiberina. Questa storica manifestazione di canottaggio, che dall’ultima edizione nel 1997 si era presa una lunga pausa di 27 anni, riemerge ora con spirito rinnovato. Si svolgerà il 29 settembre, percorrendo il fiume Tevere da Ponte Marconi fino a Ostia, coinvolgendo i Circoli dei Canottieri della Capitale. Il comitato organizzativo, presieduto da Angelo Montana del Circolo Tevere Remo, è composto da rappresentanti di tutti i Circoli e collaborerà con Mare Vivo per garantire una manifestazione di successo, celebrando insieme la bellezza e la vitalità del canottaggio.

La Vogalonga Tiberina si propone non solo come evento sportivo, ma anche come un’importante occasione di rinsaldare legami sociali e comunitari. Gli equipaggi di diverse realtà romane si riuniranno per remare insieme, enfatizzando l’importanza della salute e della solidarietà. Questo legame tra sport e salute trova una logica risposta nell’obiettivo di Rema Roma per la Vita, che mira a unire donne e uomini in una lotta comune contro una malattia che tocca la vita di molte persone.

roma breast days: un convegno dalla storia prestigiosa

Corsie Sistine come cornice di eccellenza

Il Roma Breast Days si svolgerà nelle storiche Corsie Sistine dell’Arcispedale di Santo Spirito in Saxia, un’ambientazione di notevole importanza sia architettonica che culturale. Questi spazi, restaurati di recente e risalenti al 1475 per volere di Papa Sisto IV, accoglieranno esperti e professionisti del settore per discutere tematiche fondamentali come la diagnosi, il trattamento e la ricostruzione dopo un intervento al seno. Non meno rilevante è l’accento posto sul ruolo dello sport nel percorso di riabilitazione delle donne colpite da questa malattia.

Il convegno si aprirà con il saluto di Giuseppe Quintavalle, Commissario Straordinario della ASL Roma 1, il quale porterà il sostegno delle istituzioni a un’iniziativa così preziosa. Gli operatori sanitari e gli oncologi specializzati si riuniranno per trattare i diversi aspetti del percorso oncologico, enfatizzando l’importanza di una diagnosi precoce e dell’assistenza continua. La combinazione di esperienze e migliori pratiche, unite al contributo dello sport, offre ai presenti una visione integrata sulla lotta contro il tumore al seno.

il significato di rema roma per la vita

Sport e solidarietà in azione

La manifestazione Rema Roma per la Vita, che si svolgerà il 27 settembre, avrà inizio dal simbolico galleggiante San Giorgio del Circolo Tevere Remo. A partire dalle 12:00, i partecipanti si lanceranno sul Tevere, navigando tra Ponte Risorgimento e Ponte Cavour. Protagoniste principali saranno le donne che affrontano la sfida più grande della loro vita, supportate da equipaggi composti da medici, rappresentanti della politica, dello spettacolo e della cultura.

Il progetto, ideato dal Professor Giovanni Dal Pra dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica della ASL Roma1, vanta il patrocinio delle autorità sanitarie e sportive. La manifestazione sta guadagnando attenzione non solo tra i medici e le pazienti, ma anche tra i cittadini, rafforzando un messaggio di solidarietà che trascende il semplice evento sportivo. La partecipazione di un ampio numero di squadre femminili, unite da un comune ideale di forza e resistenza, dimostra l’importanza di una comunità coesa, che si unisce per sostenere una causa di grande significato.

un richiamo alla comunità

Celebrare la salute delle donne a Roma

Con l’organizzazione di Roma Breast Days e Rema Roma per la Vita, Roma si afferma come “Capitale dello Sport e della Salute al femminile”. Questo doppio evento rappresenta un potente richiamo alla comunità e un messaggio di speranza e solidarietà. Attraverso il convegno e la sfilata di canottaggio, si intende non solo discutere del ruolo cruciale dell’attività fisica nel recupero dalla malattia, ma anche promuovere l’importanza di stilare stili di vita sani.

La fusione tra sport e salute conferma l’idea che “exercise is medicine”. Con il sostegno di figure prominenti della sanità e dello sport, Roma offre quindi un’opportunità senza precedenti per celebrare la vita, il coraggio e la resilienza di tante donne. Rimanendo insieme, cittadini, pazienti e medici possono contribuire a creare una rete di supporto e consapevolezza intorno alla salute femminile, trasformando queste giornate in un messaggio di unità e incoraggiamento.

L’evento si preannuncia ricco di significato, dove ogni remata sul fiume non è solo un gesto sportivo, ma un atto di forza e condivisione, essenziale per affrontare le sfide della vita.