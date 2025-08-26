Rossella De Cicco: la poesia che diventa esperienza, tra successi online e prestigiosi appuntamenti a Roma e Firenze

Ultimo aggiornamento il 1 Settembre 2025 by Emiliano Belmonte

Rossella De Cicco, poetessa performer e ideatrice del progetto “Ritratti di Parole”, si conferma come una delle voci più originali e raffinate del panorama culturale contemporaneo. La sua capacità di trasformare emozioni e incontri in versi unici le ha permesso di conquistare sia il pubblico online che gli ambienti artistici più esclusivi.

Successi online e nuovi riconoscimenti

L’estate di Rossella De Cicco è stata segnata da eventi privati, commissioni personalizzate e dal successo virale di una video-intervista su YouTube, che ha superato le 100.000 visualizzazioni e raccolto centinaia di commenti positivi. Un traguardo che conferma la forza comunicativa del progetto Ritratti di Parole e la capacità dell’artista di emozionare anche attraverso i canali digitali.

Appuntamenti prestigiosi a Roma e Firenze

L’autunno 2025 si apre con due date importanti per Rossella De Cicco:

13 settembre a Roma : performance Ritratti di Parole durante il vernissage di una mostra curata dalla Dottoressa La Rosa presso il Museo Venanzi e Crocetti .

24 settembre a Firenze: esibizione poetica presso Palazzo Bellini, in occasione del vernissage di una mostra (titolo in via di definizione).

Due occasioni che ribadiscono il ruolo della poesia come linguaggio universale capace di dialogare con l’arte visiva e di rendere ogni evento un’esperienza memorabile.

La poesia entra nei ristoranti: un’esperienza emozionale

Non solo gallerie e musei: cresce l’interesse del settore della ristorazione nei confronti di Rossella De Cicco. Sempre più locali e ristoranti la contattano per integrare i suoi Ritratti di Parole in serate speciali, trasformando una cena in un’esperienza unica e coinvolgente.

L’ultima tappa è stata il ristorante “Il 46” di Crema, dove l’artista ha sorpreso e commosso i presenti con le sue poesie dal vivo.

Rossella De Cicco: la forza della poesia oggi

Il percorso di Rossella De Cicco dimostra come la poesia possa vivere ovunque: online, nei vernissage, nelle celebrazioni private e persino a tavola. Un’arte che non perde mai la sua forza evocativa e che continua a connettere le persone attraverso le emozioni.

📱 Social: Ritratti di Parole su Instagram e Facebook

🌐 www.ritrattidiparole.it