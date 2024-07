Sandra Bullock: Icona degli Anni ’90 e 2000 Celebra un Importante Traguardo

Ultimo aggiornamento il 26 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Negli anni ’90 e 2000, Sandra Bullock è diventata un volto iconico, nonché l’attrice meglio pagata di Hollywood. La sua carriera ha conosciuto successi straordinari, nonostante le complessità della sua vita, soprattutto negli ultimi tempi.

GLI INIZI IN GERMANIA

Nata in Virginia il 26 luglio 1964, Sandra Bullock ha trascorso i primi dodici anni della sua vita in Germania, a Furth. Figlia di una cantante lirica e insegnante di canto tedesca e di un militare americano, ha iniziato a esplorare il mondo dello spettacolo durante la sua permanenza in Europa. Il ritorno negli Stati Uniti segna l’inizio del suo impegno totale nella carriera di attrice.

LA GAVETTA

Dopo essersi trasferita a New York, Sandra Bullock ha svolto lavori come barista e cameriera per mantenersi e ha frequentato un corso di recitazione. Nel 1987, ha ottenuto il suo primo ruolo nel film “Hangmen”, aprendo la strada a progetti più importanti. Il successo è arrivato con la sitcom “Working Girl – Una donna in carriera”, che le ha permesso di farsi notare e di sperimentare ruoli sia comici che drammatici.

IL SUCCESSO

Da “Speed” con Keanu Reeves a “Miss Detective”, da “Crash – Contatto fisico” a “The Blind Side” che le ha fatto guadagnare un Oscar nel 2009, Sandra Bullock ha accumulato una carriera di successi. Film come “Gravity” e “Ocean’s 8” confermano il suo talento e la sua versatilità. Nel 2013, è stata addirittura nominata l’attrice più ricca di Hollywood dalla rivista Forbes.

VITA PRIVATA

Dopo relazioni con attori come Matthew McConaughey e Ryan Gosling, Sandra Bullock ha sposato nel 2005 il costruttore Jesse G. James, ma il matrimonio è terminato a causa di un tradimento da parte di lui. Nel 2010 ha adottato il figlio Louis, seguito nel 2015 dall’adozione della figlia Laila. La sua ultima relazione significativa è stata con il modello e fotografo Bryan Randall, deceduto nel 2023 all’età di 57 anni a causa di complicazioni legate alla SLA.