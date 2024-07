Santiago cabrera: il potenziale aquaman perfetto

Ultimo aggiornamento il 20 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Riflessioni sulla Sua Esperienza in Justice League: Mortal

Santiago Cabrera e il Sogno Infranto

Nel 2007, Santiago Cabrera si trovava in procinto di interpretare Aquaman nel progetto cinematografico “Justice League: Mortal“, ma uno sciopero degli sceneggiatori mise tutto in pausa. Nel ricordare quel momento, Cabrera ha condiviso la sua emozione nel lavorare con George Miller e l’opportunità di indossare il costume del supereroe. Tuttavia, l’imprevisto sciopero ha interrotto bruscamente il suo sogno, lasciando un’atmosfera di incertezza e desiderio insoddisfatto.

L’Interruzione del Sogno

Lo sciopero degli sceneggiatori ha messo in pausa Justice League: Mortal proprio quando Cabrera si stava preparando per il ruolo. “Sono andato a Wētā, la compagnia FX di Peter Jackson, dove ho provato il costume. Quindi è sembrato molto reale per un secondo. Ma allo stesso tempo, era come: non fare queste cose. In questo business, fino a quando non è tutto là fuori, fino a quando non sei alla premiere e ne parli come sto facendo io ora, non è mai reale”.

Il Ritorno di Santiago Cabrera nell’Universo DC?

Nonostante la prematura fine di Justice League: Mortal, i fan non hanno smesso di sognare Santiago Cabrera nei panni di Aquaman. Anche se l’attore non ha dichiarato apertamente di voler riprendere il ruolo del Difensore degli Abissi, ha mostrato interesse per un possibile ritorno nell’Universo DC, magari in un ruolo diverso.

Santiago Cabrera: Una Nuova Prospettiva

Considerata la storia di Santiago Cabrera nell’interpretare personaggi positivi, come Aquaman in “Justice League: Mortal” e Isaac Mendez in “Heroes”, sarebbe interessante vederlo nei panni di un cattivo nel nuovo Universo DC. Tuttavia, come suggerisce l’attore, a Hollywood ogni possibilità è aperta fino al momento dell’esordio sul tappeto rosso!

Oggi e Domani con Santiago Cabrera

Per gli appassionati e i curiosi, Santiago Cabrera rimane un nome da tenere d'occhio nell'Universo DC. Con possibili sviluppi e nuove frontiere da esplorare, rimane da vedere se il talento dell'attore troverà spazio in futuri progetti.