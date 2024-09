Santiago De Martino immortalato a Milano: il giovane skateboarder in stroll da solo

Ultimo aggiornamento il 4 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Santiago De Martino, figlio della celebre coppia formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino, è stato avvistato in una passeggiata solitaria per le strade di Milano, skateboard sotto braccio. Questo scatto, pubblicato dal settimanale Chi, offre uno spaccato della vita quotidiana del giovane, che ha appreso l’arte dello skateboard grazie a suo padre. A soli 11 anni, Santiago sta già affrontando la vita con un certo stile: un berretto in testa e grandi cuffie alle orecchie, mentre si gode la città.

Santiago De Martino: un ragazzo indipendente tra famiglia e città

Ritorno alla normalità dopo l’estate

Dopo un’estate ricca di avventure, i genitori di Santiago, Belen Rodriguez e Stefano De Martino, sono tornati ai loro impegni professionali a Milano. Belen ha recentemente passato del tempo a Albarella, dove si è dedicata al relax insieme al nuovo compagno Angelo Galvano, contrastando le voci di una possibile crisi della loro relazione. Una presenza significativa è stata il giovane Santiago, che ha goduto di un’estate equilibrata, passando del tempo con la madre e con il padre in montagna.

L’evoluzione di Santiago e la sua passione per lo skateboard

Santiago De Martino è stato fotografato durante una sua camminata nel tratto che lo separa dall’abitazione materna a quella dei nonni. Questo momento di quotidianità rivela come il giovane stia sviluppando un senso di indipendenza. Già appassionato di skateboard, accessorio che porta sempre con sé come una “coperta di Linus”, ha imparato a usarlo grazie agli insegnamenti del padre. Le immagini mostrano il ragazzino in uno scenario urbano, simbolo di crescita e libertà, e una tendenza a fare scelte autonome. I media hanno colloquiato del suo modo di divertirsi, evidenziando il garage di Belen come un luogo di allenamento dove Santiago trascorre il tempo a perfezionare le sue abilità.

Le vacanze estive di Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Un’estate da ricordare sull’isola di Albarella

L’estate di Belen è stata caratterizzata da momenti di svago e relax, da sempre una necessità per la nota showgirl. L’isola di Albarella ha rappresentato un rifugio, dove ha potuto sfuggire dallo stress cittadino. In compagnia di Angelo Galvano, Rodriguez ha anche smentito le notizie sul deterioramento della loro relazione, alimentando così l’attenzione mediatica. Non sono mancate le condivisioni sui social, dove ha mostrato la sua positività e condivisione di momenti felici.

Stefano De Martino: focus sulla famiglia e il debutto televisivo

Dall’altro lato, Stefano De Martino ha scelto di trascorrere del tempo in Costa Smeralda, godendo della compagnia della famiglia. I suoi momenti di svago includono attività con il nipote durante le calde giornate estive. Dopo una pausa estiva, De Martino ha fatto il suo debutto come conduttore di “Affari Tuoi” il 2 settembre, regalando performance che hanno superato le aspettative, battendo gli ascolti della precedente edizione condotta da Amadeus. Questo segna un nuovo capitolo professionale per il conduttore, il cui impegno è evidente anche nella volontà di restare vicino ai suoi cari.

L’estate si chiude con un’immagine di una famiglia che cresce e si evolve, lasciando dietro di sé momenti di relax e divertimento, per affrontare nuove sfide tra lavoro e vita privata. Santiago, con il suo skateboard, incarna perfettamente questo spirito di libertà e scoperta, tipico di una gioventù che guarda al futuro.