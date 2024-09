Sanzioni e controlli intensificati a Ostia e Acilia: arresti e prevenzione contro la criminalità

Ultimo aggiornamento il 25 Settembre 2024 by Redazione

Controlli straordinari e misure di sicurezza intensificate sono stati messi in atto nelle aree di Ostia e Acilia, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di criminalità come reati predatori e spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento, pianificato dal X Distretto Lido di Roma, ha visto il coinvolgimento di diverse forze dell’ordine con operazioni che hanno avuto un impatto evidente sulla sicurezza pubblica.

Controlli massivi: operazioni e risultati

L’approccio delle forze dell’ordine

Il personale del X Distretto, insieme a due equipaggi della Polizia di Ricerca e della Criminalità e altre unità, ha avviato un’intensa operazione di controllo sulle strade di Ostia e Acilia. Queste misure fanno parte di un’ordinanza di servizio per la prevenzione e la repressione della criminalità, in risposta alla crescente preoccupazione dei cittadini riguardo la sicurezza nelle loro comunità. L’attività ha previsto numerosi posti di controllo in tutta l’area, mirando a verificare la regolarità dei documenti degli autoveicoli e l’identificazione dei conducenti.

I numeri dell’operazione

Nel complesso, sono stati controllati 140 veicoli e identificate circa 250 persone, tra cui 38 stranieri e 45 con precedenti penali. Un importante aspetto è rappresentato dalle sanzioni elevate, che riguardano infrazioni al codice della strada. Il risultato di queste operazioni è stato significativo: due individui sono stati arrestati per esecuzione di un ordine di carcerazione, mentre un terzo, di 19 anni, è stato arrestato in flagranza di reato per spaccio di hashish. Durante la perquisizione presso il suo domicilio, gli agenti hanno scoperto ulteriori 130 grammi di hashish, già divisi in dosi pronte per la vendita.

Attività di contrasto allo spaccio

Catturati spacciatori in flagranza

Un altro episodio rilevante è avvenuto nella zona di Lido Nord, dove un 52enne è stato arrestato per spaccio di hashish. In questa situazione, gli agenti hanno rinvenuto 100 grammi di sostanza stupefacente durante una perquisizione domiciliare. Inoltre, un cittadino rumeno di 25 anni è stato fermato a Casalpalocco, in possesso di 10 dosi di cocaina e una somma di oltre mille euro, suggerendo un’attività di spaccio in corso. Questi arresti sono stati confermati nel rito della direttissima, evidenziando l’efficacia delle operazioni di controllo.

La continuità del contrasto al narcotraffico

Queste azioni dimostrano l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il fenomeno dello spaccio e a mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza urbana. La costante vigilanza delle autorità aiuta a ridurre la diffusione di sostanze stupefacenti e a incrementare il senso di sicurezza tra i cittadini, sempre più allarmati dalle attività criminali che si verificano nella loro quotidianità.

Sgombero della Spiaggia Verde e monitoraggio attività commerciali

Operazione di sgombero

Questa mattina, le forze dell’ordine hanno eseguito un’operazione di sgombero presso una spiaggia libera conosciuta come “Spiaggia Verde”. A seguito di un’ordinanza del Questore, gli agenti del X Distretto, supportati dalla Polizia Locale di Roma Capitale, hanno rimosso tre tende da campeggio montate in quella che è considerata una zona pubblica. Durante l’operazione, sono state identificate due persone, ma senza alcuna interruzione dell’ordine pubblico.

Controllo degli esercizi commerciali

In aggiunta all’operazione sul litorale, il personale della Polizia Amministrativa ha eseguito controlli su cinque esercizi commerciali nelle vicinanze, identificando otto titolari e preposti. Durante queste verifiche non sono state rilevate violazioni, il che suggerisce un attento rispetto della normativa in vigore da parte delle attività commerciali nell’area. Tali controlli sono essenziali non solo per garantire la legalità, ma anche per promuovere un ambiente commerciale più sicuro e regolare.

Il costante impegno delle autorità locali è volto a preservare la sicurezza dei cittadini e a mantenere sotto controllo la criminalità, dimostrando che le istituzioni sono vigili e pronte a intervenire in caso di necessità.