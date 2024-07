Scandalo a Temptation Island: Alex e Vittoria sotto accusa per presunte bugie

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Luisa Pizzardi

La vita sentimentale di Alex Petri e Vittoria Becarello a Temptation Island ha lasciato il pubblico stupefatto sin dall’inizio. La coppia ha deciso di mettere alla prova la propria relazione poiché Vittoria non si sentiva adeguatamente coinvolta nella vita di coppia, con Alex che addirittura non l’aveva invitata al suo compleanno. Le polemiche però sono scoppiate quando l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha condiviso segnalazioni ricevute tramite messaggi diretti sui social, rivelando presunte verità sulla coppia. Una ragazza ha sostenuto di aver avuto una relazione con Alex fino a poche settimane prima che lui partecipasse al programma, definendo la coppia come “fintissima“. Un’altra segnalazione ha parlato di un incontro intimo avvenuto qualche mese prima.

Il duro attacco di un ex gieffino: Alex e Vittoria al centro dello scandalo

Matteo Diamante, ex partecipante del Grande Fratello e ex fidanzato di Nikita Pelizon, ha lanciato delle pesanti accuse nei confronti di Alex, svelando dettagli imbarazzanti sulla coppia. Diamante ha rivelato che Alex e Vittoria sono fidanzati da quasi due anni, ma ha sottolineato che la decisione di non invitarla al compleanno di lui è stata fonte di grande imbarazzo. Secondo Diamante, nessuna coppia al mondo dovrebbe comportarsi in quel modo, definendo la situazione tra Alex e Vittoria come un “record mondiale” di litigi già prima dell’inizio del programma, senza nemmeno aver affrontato un falò di confronto.

Approfondimenti