Scandalo Dominic Purcell: il matrimonio con la mamma Cyrus e il passato con la figlia

Dominic Purcell, noto attore di Prison Break, è finito al centro di uno scandalo in casa Cyrus. L’uomo ha fatto scalpore sposando Tish Cyrus, madre delle celebri cantanti Miley e Noah, ma a sorpresa emerge che in passato aveva avuto una relazione con la sorella minore di una delle due cantanti. Le conseguenze di questo triangolo amoroso sembrano essere pesanti, con Noah Cyrus che avrebbe interrotto ogni comunicazione con sua madre, Tish.

Noah Cyrus e Dominic Purcell: una relazione passata che crea tensioni

Secondo quanto riportato da una fonte a People, Noah Cyrus e Dominic Purcell avevano avuto una relazione prima che l’attore, di 54 anni, decidessero di legarsi alla madre della giovane cantante. La situazione ha scatenato un vero e proprio terremoto emotivo all’interno della famiglia Cyrus, con Noah che si sente tradita e offesa dal comportamento di sua madre. La giovane avrebbe appreso della storia tra Purcell e Tish prima che il matrimonio si celebrasse, ma il fatto che nessuno abbia affrontato la questione prima dell’unione ha portato a una rottura nel rapporto tra madre e figlia.

Le tensioni in famiglia e le conseguenze dello scandalo

La situazione in casa Cyrus era già delicata prima dello scandalo legato al matrimonio di Tish con Dominic Purcell. I rapporti tra Billy Ray Cyrus, padre delle due giovani cantanti, e l’ex moglie Tish non sono mai stati idilliaci, con un divorzio avvenuto nel 2022 dopo quasi trent’anni di matrimonio. La vicenda ha però sortito un effetto inatteso, riavvicinando Noah al padre Billy Ray, con il quale la complicità è sempre stata molto forte. Miley Cyrus, al contrario, sembra restare sullo sfondo senza schierarsi apertamente in merito alla vicenda. Le dinamiche interne alla famiglia sono molto complesse, con brandelli di cuore e rivalità che emergono in modo repentino. Le richieste di commento a Noah, Tish e Dominic Purcell sono rimaste senza risposta, lasciando il pubblico con molte domande e poche risposte.