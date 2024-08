Scandalo in Norvegia: il figliastro del futuro re accusato di violenze e minacce

Ultimo aggiornamento il 13 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Un grave scandalo ha colpito la Famiglia Reale norvegese, investendo Marius Borg Høiby, il figliastro del futuro re Haakon, con accuse di violenze personali e minacce nei confronti di una donna. A soli 27 anni, Marius si trova al centro di un’inchiesta che potrebbe segnare un capitolo controverso nella storia della monarchia norvegese. Le testimonianze e i dettagli emersi stanno alimentando un acceso dibattito sull’argomento e attirando l’attenzione dei media internazionali.

I dettagli dell’accusa

Le circostanze dell’aggressione

Secondo le indagini della polizia, Marius Borg Høiby è accusato di aver aggredito una donna, presunta ex compagna, all’interno della propria abitazione. Durante l’aggressione, il giovane avrebbe minacciato di darle fuoco, un atto che ha sollevato preoccupazioni significative per la sicurezza della vittima. La gravità delle accuse ha portato la polizia a intervenire rapidamente, con un arresto che potrebbe comportare fino a due anni di carcere.

Le autorità norvegesi hanno da poco confermato che, oltre a questo episodio specifico, Marius avrebbe avuto una storia di comportamenti violenti, già denunciati da una precedente fidanzata, Juluane Snekkestad. Secondo le sue dichiarazioni, Marius avrebbe perpetrato violenza fisica e psicologica durante la loro relazione, tema che ha scelto di affrontare pubblicamente su Instagram, rivelando dettagli preoccupanti e facendo appello per la cessazione di simili comportamenti.

Il contesto familiare

Marius Borg Høiby è il figlio della principessa Mette-Marit, nata da una relazione precedente. Cresciuto insieme ai figli della principessa e del futuro sovrano, ha sempre mantenuto un profilo basso rispetto ai suoi fratelli, la principessa Ingrid Alexandra e il principe Sverre Magnus, che invece ricoprono ruoli ufficiali all’interno della monarchia. Questo scandalo, quindi, non impatta solo sull’immagine personale di Marius, ma pone interrogativi più ampi sulla reputazione dell’istituzione monarchica norvegese.

Le prove raccolte dalla polizia

Sequestro di un coltello e registrazioni telefoniche

Le forze dell’ordine hanno rinvenuto un coltello durante le indagini, senza però che sia ancora accertata la provenienza e l’appartenenza dell’arma. La tv pubblica norvegese ha chiarito che il coltello non è stato utilizzato contro la vittima, ma è stato trovato conficcato in un muro, un gesto che riflette un comportamento estremamente preoccupante in un contesto di aggressione.

In aggiunta, sono emerse registrazioni telefoniche in cui Marius si mostra aggressivo nei confronti della donna, suggerendo un modello di comportamento che potrebbe estendersi ad altre situazioni di violenza. Tali prove potrebbero rivelarsi determinanti nell’ambito dell’inchiesta, sostenendo le accuse presentate dalla vittima e contribuendo a delineare un quadro ben più complesso della situazione.

L’assenza di commenti dalla Famiglia Reale

Fino a questo momento, la Famiglia Reale norvegese non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo a questo episodio. In una monarchia dove l’immagine pubblica è di fondamentale importanza, il silenzio della corte potrebbe essere interpretato in vari modi. Tuttavia, è innegabile che la questione ha già suscitato un acceso dibattito mediatico e pubblico, diventando oggetto di attenzione anche da parte di osservatori internazionali. La gestione di questa crisi da parte della Famiglia Reale potrebbe avere un impatto significativo sulla loro reputazione e sull’opinione pubblica nei confronti della monarchia in Norvegia.

In un contesto così delicato, le autorità saranno chiamate a fare chiarezza il prima possibile, sia per garantire giustizia alla vittima sia per affrontare le conseguenze legate a un episodio che potrebbe segnare un momento decisivo nella storia della monarchia norvegese.