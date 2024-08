Scena Arenaniene: il debutto della rassegna teatrale al Parco del Ponte Nomentano a Roma

Ultimo aggiornamento il 16 Agosto 2024 by Redazione

La rassegna “Scena Arenaniene” debutterà il 19 agosto 2024 al Parco del Ponte Nomentano, coinvolgendo il pubblico di tutte le età con un ricco programma di eventi che spaziano dal teatro alla musica. Realizzata dalla cooperativa Tam Tam e sostenuta dal Ministero della Cultura, la manifestazione promette di diventare un appuntamento estivo imperdibile per gli appassionati della scena culturale romana.

Location e significato del Parco del Ponte Nomentano

Un contesto suggestivo

Il Parco del Ponte Nomentano, situato in una delle zone più affascinanti della capitale, offre un ambiente ideale per eventi all’aperto, specialmente durante le calde serate estive. L’Arena Aniene, di fronte al noto Ponte Nomentano, diventa così un palcoscenico naturale per spettacoli che mirano a riunire la comunità, valorizzando la cultura e le tradizioni artistiche locali.

Importanza culturale

La scelta di localizzare “Scena Arenaniene” in questo parco simbolico non è casuale. La storia di questo luogo è profondamente radicata nel contesto culturale di Roma. La rivitalizzazione di aree pubbliche attraverso eventi culturali rappresenta un’opportunità per creare un legame tra il passato e il presente. Questo avvicinamento intende non solo stimolare l’interesse per le arti, ma anche mettere in risalto l’importanza del patrimonio storico di Roma.

Il programma delle performance

Una varietà di eventi per tutte le età

La rassegna offre un ampio calendario di eventi, con spettacoli che vanno dalla commedia alla prosa, passando per performance musicali e laboratori per bambini. Questo approccio diversificato rende la manifestazione accessibile a diversi pubblici, mirando a soddisfare le aspettative di famiglie, giovani e adulti.

I protagonisti della rassegna

Tra gli artisti che parteciperanno al festival, spiccano nomi noti al grande pubblico, come Luca Ward e Andrea Rivera, figure emblematiche dello spettacolo italiano. Luca Ward, celebre per il suo lavoro di doppiaggio e le sue performance teatrali, offrirà ai partecipanti un’occasione per esplorare non solo la sua carriera artistica ma anche la sua sensibilità unica. Andrea Rivera, noto per il suo approccio satirico, promette di intrattenere il pubblico con il suo consueto spirito irriverente.

Dettagli degli eventi

Spettacoli di apertura

La rassegna avrà inizio il 19 agosto alle 19:00 con “Clownerie”, uno spettacolo di animazione per bambini, seguito da una serata dedicata a Totò alle 21:15. Questo spettacolo, scritto e interpretato da Giovanni Ribò, si propone di esplorare la figura di Totò non solo come attore, ma anche come uomo, attraverso video e aneddoti.

Laboratori e attività interattive

In aggiunta agli spettacoli, “Scena Arenaniene” offre vari laboratori interattivi. Questi incontri, condotti da esperti del settore, sono progettati per insegnare ai partecipanti le basi della dizione, dell’arte dell’attore e delle tecniche di animazione, rendendo l’interazione con il pubblico un elemento fondamentale della rassegna.

Come raggiungere il parco

Informazioni pratiche

Il Parco del Ponte Nomentano è facilmente raggiungibile tramite mezzi pubblici e offre diverse opzioni di accesso. Chi desidera arrivare in autobus avrà a disposizione molteplici linee, come il 60, il 66 e il 90, mentre gli utenti della metro possono utilizzare la linea B, scendendo alla fermata Jonio. Per chi arriva in bici o a piedi, ci sono piste ciclabili e accessi pedonali ben segnalati.

Utilizzare i mezzi di trasporto

Incoraggiare il trasporto pubblico e gli spostamenti sostenibili è una delle priorità della manifestazione. La mobilità urbana riveste un ruolo cruciale nel favorire un pubblico maggiore e più variegato, contribuendo anche a meno inquinamento ambientale. È un modo per rendere l’evento non solo accessibile, ma anche attento alle esigenze ecologiche di Roma.

Scena Arenaniene si propone di essere una vetrina per la cultura, l’intrattenimento e l’educazione, coinvolgendo le comunità locali in esperienze artistiche significative, tutto mentre si celebra la bellezza del teatro all’aperto. Gli spettatori sono invitati a partecipare a questa prima edizione per vivere la magia della performance dal vivo, il tutto immerso nella storia e nella cultura romana.