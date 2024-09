Scirubetta Festival del gelato artigianale: 34 maestri gelatieri si sfidano a Reggio Calabria dal 14 al 17 settembre

Ultimo aggiornamento il 4 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Reggio Calabria si prepara a diventare la capitale del gelato artigianale con la terza edizione dello Scirubetta Festival, un evento che promette di attrarre appassionati e intenditori da ogni parte d’Italia e oltre. In programma dal 14 al 17 settembre, il festival si svolgerà nell’incantevole area della Stazione Lido, sul lungomare della città. Questo straordinario evento celebra non solo una delle più dolci tradizioni italiane, ma anche la grande biodiversità gastronomica della regione calabrese.

La tradizione della scirubetta: un tuffo nella storia del gelato

L’origine del termine e la sua evoluzione

La Scirubetta, il cui nome deriva dall’arabo “Sherbet” che indica una bevanda fresca, rappresenta il legame profondo tra la cultura gastronomica italiana e le eredità storiche. Tradizionalmente preparata con neve fresca, veniva aromatizzata con ingredienti tipici come miele di fichi e mosto cotto. Con il passare del tempo, questa bevanda ha evoluto la sua ricetta, arricchendosi di nuovi sapori come succo di agrumi, frutta fresca, caffè e cioccolato, ponendo le basi per ciò che oggi conosciamo come gelato.

L’arte della gelateria ha affascinato generazioni di pasticceri e gelatai, segnando un capitolo fondamentale della gastronomia italiana, con il gelato che è stato identificato non solo come un dessert, ma anche come simbolo di convivialità e tradizione. La Scirubetta Festival non solo rende omaggio a questa tradizione storica, ma funge anche da piattaforma per la riscoperta di ricette artigianali che rispecchiano il patrimonio culturale della regione.

L’impatto della tradizione sulla cultura locale

Le origini della Scirubetta non sono soltanto culinarie, ma anche culturali, in quanto rappresentano una forma d’arte e di espressione locale. Nel contesto del festival, il gelato non è solo un prodotto alimentare, ma diventa un mezzo per raccontare storie, tradizioni e valori del territorio calabrese. La manifestazione punta a valorizzare i produttori locali e a creare un indotto turistico, incoraggiando visitatori da diverse regioni d’Italia e dal mondo a scoprire Reggio Calabria.

Maestri gelatieri e competizione: un evento di livello internazionale

La presenza dei maestri gelatieri

Il festival di quest’anno non delude le aspettative, vede la partecipazione di ben 34 maestri gelatieri provenienti da diverse regioni italiane e dall’estero. I talentuosi gelatieri, tra cui un’ampia rappresentanza di artisti calabresi, reggini e specialisti da Veneto, Puglia e Sicilia, daranno vita a una vera e propria competizione. Tra questi figurano anche sei maestri giapponesi e una gelataia statunitense, portando un tocco internazionale a Reggio Calabria. Questa diversità di partecipanti riflette non solo l’universalità del gelato come dolce, ma anche l’abilità di adattare ricette e ingredienti al contesto locale.

Il ruolo del pubblico nella selezione del vincitore

La parte più coinvolgente del festival sarà rappresentata dalla giuria popolare, che potrà esprimere il proprio giudizio su ciascuno dei gusti presentati. Attraverso un sistema di voto a gettoni, i visitatori saranno chiamati a decretare il gelato più buono della manifestazione. Questo approccio non solo rende il festival interattivo e dinamico, ma mette anche al centro il pubblico, trasformandolo in protagonista di un’esperienza gastronomica unica. Il sindaco della Città metropolitana, Giuseppe Falcomatà, ha sottolineato l’importanza del festival come volano per la promozione di Reggio Calabria, proiettandola come una capitale del gelato artigianale in Italia.

Le collaborazioni e l’importanza del festival per la città

Professionisti e associazioni uniti per l’evento

A fianco della Città Metropolitana di Reggio Calabria nella realizzazione del Festival ci sono importanti collaborazioni con associazioni di settore come Conpait, rappresentata dal reggino Angelo Musolino, presidente nazionale, l’Apar e l’Apga. Queste organizzazioni mettono in campo le loro competenze ed esperienze per offrire un evento di elevato standard qualitativo, promuovendo un’idea di gelato artigianale come prodotto di alta classe.

Impatto turistico e culturale di Scirubetta Festival

Falcomatà ha evidenziato come il festival sia un’opportunità per raccontare la città e attrarre turismo non solo durante l’importante settimana delle feste patronali, ma anche in un’ottica più ampia di valorizzazione culturale e sportiva di Reggio Calabria. L’evento rappresenta una vetrina per la tradizione gastronomica calabrese e un importante passo verso l’ambizioso traguardo di Reggio come Capitale della Cultura nel 2027. Attraverso iniziative come questo festival del gelato artigianale, la città può solitamente mostrare la propria ricchezza culturale e culinaria al mondo intero.

La Scirubetta Festival non è solo un appuntamento da segnare in agenda, ma un’importante manifestazione che merita di essere vissuta per scoprire il sapore autentico di una tradizione che unisce storia, cultura e innovazione.