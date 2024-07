Selvaggia Lucarelli e l’analisi sugli influencer e i “supplied”

Ultimo aggiornamento il 23 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Nel panorama degli influencer, emerge un tema scottante: i “supplied”, oggetto di approfondimento da parte della nota Selvaggia Lucarelli. Trattasi di un fenomeno in crescita che ha catturato l’attenzione della giornalista, la quale ha sollevato importanti considerazioni che meritano riflessione approfondita.

La Visione di Selvaggia Lucarelli sui Influencer e i “Supplied”

Il concetto di “supplied” rappresenta la pratica in cui gli influencer ricevono servizi o esperienze in maniera gratuita in cambio di visibilità. Questa forma di sponsorizzazione riguarda solitamente hotel, prodotti e altri beni di consumo. Selvaggia Lucarelli ha deciso di analizzare da vicino questa realtà, evidenziando aspetti critici e suscitando dibattiti sul tema.

Le Critiche di Selvaggia Lucarelli sul Fenomeno dei “Supplied”

Nel suo intervento, Lucarelli non ha esitato a evidenziare le potenziali problematiche legate ai “supplied”. L’idea che individui facoltosi ricevano gratuitamente beni di consumo comuni, mentre una parte della popolazione versa in condizioni di povertà, ha sollevato legittimi dubbi e rabbia nel pubblico. Il divario sociale, la precarietà abitativa e la diminuzione del potere d’acquisto emergono come cause di tensione sociale, amplificate dai benefici concessi in modo selettivo agli influencer.

L’Aspetto Fiscale dei “Supplied”: Riflessioni di Selvaggia Lucarelli

Un’altra riflessione di rilievo riguarda l’aspetto fiscale legato ai “supplied”. Lucarelli ha sottolineato come tali pratiche rappresentino una sorta di area grigia dal punto di vista fiscale. Mentre i lavoratori dipendenti sono soggetti a tassazione su eventuali benefit ricevuti, gli influencer sembrano godere di una detassazione sui beni ottenuti attraverso sponsorizzazioni. L’aspetto fiscale di questa pratica getta luce su una possibile evasione e solleva la questione della necessità di regolamentare e tassare tali modalità di remunerazione.

La Chiamata all’Azione di Selvaggia Lucarelli sull’Impatto Fiscale dei “Supplied”

Infine, Lucarelli ha espresso la necessità di considerare attentamente le implicazioni fiscali legate ai “supplied”. L’esperta Elisa Migliorini ha evidenziato che la ricezione di beni in cambio di promozione potrebbe essere considerata come reddito imponibile in molti ordinamenti fiscali. La mancanza di regolamentazione e tassazione su queste transazioni ha favorito la diffusione di pratiche di “baratto 2.0”, mettendo in luce la disparità di trattamento fiscale tra guadagni monetari e benefici in natura.

