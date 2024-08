Sgombero dell’insediamento abusivo a Roma: le operazioni della Polizia di Stato dal San Paolo

Ultimo aggiornamento il 14 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Questa mattina, 14 agosto 2024, ha avuto luogo un’importante operazione di sgombero nell’area di Viale Isacco Newton, nel quartiere San Paolo di Roma. Le forze dell’ordine, tra cui la Polizia di Stato dell’XI Distretto, il Reparto Mobile e la Polizia Scientifica, hanno collaborato per rimuovere un insediamento abusivo situato sotto il cavalcavia di Via Portuense. Questa operazione, oltre a garantire la sicurezza pubblica, è stata fondamentale per prevenire potenziali rischi legati all’occupazione illegale e ai possibili incendi.

Le operazioni di sgombero

Il contesto dell’intervento

Il quartiere San Paolo, situato nella periferia meridionale della capitale, ha visto negli ultimi tempi un aumento delle occupazioni abusive, che pongono gravi problemi di sicurezza e igiene. Questo particolare intervento di sgombero arriva in risposta alle segnalazioni di cittadini preoccupati per la presenza di manufatti abusivi e delle condizioni in cui versava l’area. Le operazioni sono state avviate all’alba, con un dispiegamento di forze che includeva non solo agenti delle forze dell’ordine, ma anche personale della Polizia Locale e della Sala Operativa Sociale di Roma.

L’area sgomberata

Durante l’attività, gli agenti hanno scoperto circa 20 manufatti di fortuna, utilizzati come rifugi temporanei. Questi ripari, spesso realizzati con materiali di recupero, contenevano giacigli e numerosi effetti personali degli occupanti. In aggiunta, sono state rinvenute diverse bombole del gas, cucine improvvisate e bracieri, che rappresentavano un serio rischio di incendi sia per gli occupanti sia per le abitazioni adiacenti. Grazie alla tempestività dell’intervento, è stato possibile mettere in sicurezza l’area immediatamente dopo lo sgombero.

Situazione degli occupanti

Identificazione e assistenza

Durante il corso delle operazioni di sgombero, le forze dell’ordine hanno proceduto all’identificazione di tre persone. Una di queste ha riportato problemi di salute preesistenti ed è stata prontamente soccorsa e trasportata in una struttura sanitaria per ricevere le cure necessarie. Le altre due persone sono state assistite dalle unità competenti, che hanno messo in atto misure per garantire la loro sicurezza e supporto.

L’importanza della sensibilizzazione

L’intervento di oggi sottolinea la necessità di un approccio coordinato per affrontare la problematica delle occupazioni abusive a Roma. È fondamentale non solo garantire la sicurezza delle aree pubbliche, ma anche offrire assistenza adeguata agli individui in difficoltà. Le operazioni di sgombero rappresentano un’opportunità di sensibilizzazione e intervento sociale, per evitare che simili situazioni possano ripetersi in futuro e garantire un ambiente urbano più sicuro e vivibile.

Con queste operazioni, le autorità locali intendono rafforzare la loro presenza nella zona e promuovere alternative di supporto per le persone che si trovano in difficoltà economica o sociale.