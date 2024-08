Simonetta Giordani entra nell’advisory board della Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio

Ultimo aggiornamento il 1 Agosto 2024 by Redazione

La recente nomina di Simonetta Giordani, segretario generale dell’Associazione Civita, all’interno dell’advisory board della Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio rappresenta un importante passo verso la promozione dell’educazione finanziaria in Italia. Questa fondazione, costituita dall’ABI nel 2014, ha come obiettivo la diffusione di una cultura di cittadinanza economica consapevole e responsabile.

Associazione Civita e il suo impegno

Un’associazione storica

L’Associazione Civita è attiva da oltre 35 anni e si distingue per il suo impegno nei settori della cultura, della sostenibilità e della valorizzazione del patrimonio diffuso. Attraverso una rete di partenariati pubblico-privati, l’associazione promuove iniziative che mirano a garantire un accesso equo e consapevole alla cultura e alla formazione. Con la nomina di Giordani nell’advisory board della FEduF, Civita amplia ulteriormente il proprio raggio d’azione verso tematiche di educazione economica.

Obiettivi a lungo termine

Il coinvolgimento di esperti e professionisti sfruttando le sinergie offerte da associazioni come Civita è fondamentale per la FEduF. Quest’ultima mira a rafforzare le proprie iniziative educative, mirando a un cambiamento della mentalità collettiva riguardo alla gestione delle risorse economiche e alla consapevolezza del risparmio, fondamentali per una cittadinanza attiva e responsabile.

FEduF: una fondazione al servizio della comunità

Scopo della fondazione

Costituita dall’ABI, la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio si pone l’obiettivo di diffondere l’educazione finanziaria tra tutti i cittadini, incoraggiando una maggiore consapevolezza e legalità economica. La FEduF collabora attivamente con il Ministero dell’Istruzione per l’integrazione di programmi didattici nelle scuole, offrendo iniziative che coinvolgono studenti, insegnanti e genitori.

Innovazione didattica

La fondazione non solo propone un’educazione tradizionale in materia economica, ma si impegna anche a sviluppare programmi innovativi che stimolino l’interesse dei giovani verso queste tematiche. Attraverso eventi formativi, workshop e materiali didattici, la FEduF cerca di informare e sensibilizzare i cittadini, affinché possano compiere scelte economiche responsabili nella loro vita quotidiana.

L’advisory board: un catalizzatore di idee e sinergie

Struttura e guida

L’advisory board della FEduF, ora arricchito dalla presenza di Simonetta Giordani, è presieduto da Marcello Presicci, noto docente della LUISS Business School. Questo organo consultivo si propone di sviluppare iniziative e progetti volti a creare collaborazioni con enti pubblici e privati, promuovendo la cultura dell’educazione finanziaria a livello nazionale e internazionale.

Collaborazioni strategiche

L’obiettivo del board è non solo quello di generare idee, ma anche di catalizzare le energie presenti nel panorama economico e sociale per implementare sinergie efficaci. La cooperazione tra diversi attori è essenziale per garantire che l’educazione finanziaria non sia vista come un’iniziativa isolata, ma come parte di un ampio movimento verso una cittadinanza più informata e consapevole.

La presenza di esperti come Giordani nel board sottolinea l’importanza del collegamento fra cultura, educazione e gestione responsabile delle risorse, aspetti fondamentali per costruire una società più consapevole e preparata ad affrontare le sfide economiche moderne.