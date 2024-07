Sonia Bruganelli e Angelo Madonia: la coppia si mostra al party di Simona Ventura

Ultimo aggiornamento il 4 Luglio 2024 by Giordana Bellante

La notizia della presunta relazione tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia è sempre più confermata dalle recenti foto rubate che li immortalano insieme. Dagospia riporta che la coppia non nasconde più il loro legame e si sono presentati mano nella mano al party pre-nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi, avvenuto il 26 giugno a Milano.

Dopo le indiscrezioni del settimanale Chi che li aveva già scattati insieme per le strade di Roma, il ballerino di Ballando con le Stelle e l’autrice tv, ex moglie di Paolo Bonolis, sembrano non avere più tabù nel mostrare la loro relazione. La presenza al party di Simona Ventura è stata la prima uscita pubblica ufficiale della coppia, confermando così quanto già anticipato dalle fotografie rubate.

In precedenza, Angelo Madonia aveva minimizzato il legame con Sonia Bruganelli, definendolo solo un’amicizia stretta. In un’intervista a Chi, Madonia aveva sottolineato di essere single da alcuni mesi, dopo la fine della sua relazione con Ema Stokholma. Tuttavia, i recenti avvistamenti insieme a Roma e durante eventi pubblici sembrano smentire le dichiarazioni precedenti. La partecipazione al party pre-nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi ha confermato la relazione tra i due, mostrandoli affiatati e felici di essere insieme.

– Angelo Madonia: Ballerino e personaggio televisivo italiano, conosciuto per la sua partecipazione a programmi come “Ballando con le Stelle”. Ha avuto una relazione nota con Ema Stokholma prima di essere coinvolto nelle voci riguardanti la sua presunta relazione con Sonia Bruganelli.

– Simona Ventura: Presentatrice televisiva italiana molto popolare, nota per avere condotto diversi programmi di successo. Il suo party pre-nozze, menzionato nell’articolo, è stato un evento significativo nel mondo dello spettacolo italiano.

– Giovanni Terzi: Presunto futuro sposo di Simona Ventura, figura importante nell’ambito dell’evento menzionato nel testo.

– Milano: Importante città italiana, nota come capitale della moda e del design. Luogo in cui si è svolto il party pre-nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi.

– Roma: Capitale d’Italia, menzionata come location in cui sono state scattate le prime foto della presunta coppia formata da Sonia Bruganelli e Angelo Madonia.

– Paolo Bonolis: Conosciuto conduttore televisivo italiano, ex marito di Sonia Bruganelli. La sua precedente relazione con Bruganelli è citata nell’articolo.

– Chi: Settimanale di gossip italiano, fonte delle prime indiscrezioni sulla presunta relazione tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia.

– Ema Stokholma: Presunta ex compagna di Angelo Madonia, menzionata nel contesto delle dichiarazioni del ballerino sulla sua situazione sentimentale precedente.

L’articolo tratteggia una situazione di gossip riguardante la presunta relazione tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, che sembra essere stata confermata dalle recenti apparizioni pubbliche della coppia. La presenza al party pre-nozze di Simona Ventura ha dato ulteriore visibilità alla loro relazione, smentendo le precedenti dichiarazioni di Madonia riguardo al loro presunto legame.