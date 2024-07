Sophie Codegoni: il ritorno in tv in standby

Ultimo aggiornamento il 6 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Nessuna riapparizione in tv per Sophie Codegoni in vista. Le voci riguardanti i provini per due noti talent show sembrano confermare che il suo ritorno sul piccolo schermo dovrà aspettare, almeno per i primi mesi della prossima stagione. Le indiscrezioni suggeriscono che i casting non siano andati come sperato, ma sembra che ci sia un motivo che non riguarda direttamente l’ex concorrente del Grande Fratello.

Un’aspettativa delusa

Dopo aver fatto parlare di sé al _Grande Fratello Vip, essere stata protagonista su Instagram con Casa Chi e aver partecipato ad Avanti un altro come Bonas, Sophie Codegoni aveva preso una pausa dalla televisione, soprattutto per dedicarsi alla maternità, con la nascita di Celine Blu. Tuttavia, sembra che la ex tronista di Uomini e Donne abbia deciso di tentare una nuova esperienza televisiva, partecipando ai provini di due programmi molto noti dedicati a volti familiari nel mondo dello spettacolo. Purtroppo, sia Celebrity Chef condotto da Alessandro Borghese che Tale e Quale Show con Carlo Conti non hanno dato i risultati sperati per Sophie Codegoni.

Il cambiamento di rotta di Tale e Quale Show

Si dice che ci sia un motivo dietro il declino nei provini di _Sophie Codegoni. Sembrerebbe che Carlo Conti stia puntando a portare nuove sfumature al suo programma, ormai consolidato nel palinsesto televisivo. L’intenzione del conduttore sarebbe quella di concentrarsi su personaggi noti per le loro capacità vocali o meglio ancora, già affermati nel mondo della musica. Un esempio di questa nuova direzione è la presenza confermata di Manuela Villa nella prossima edizione dello show. Questo cambiamento potrebbe spiegare perché volti come Sophie Codegoni, Carmen Di Pietro e Micol Incorvaia non siano stati presi in considerazione per il programma._

