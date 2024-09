Sottoscritto un protocollo di intesa per la valutazione del pericolo valanghe in Friuli Venezia Giulia

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Redazione

Il Friuli Venezia Giulia ha dato vita a un impianto di cooperazione per affinare le tecniche di monitoraggio e valutazione del rischio valanghe. Oggi, nell’ambito di un incontro ufficiale a Palmanova , l’assessore alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, ha firmato un protocollo d’intesa con il comandante della Brigata alpina Julia, Franco Del Favero. Questa collaborazione si propone di integrare conoscenze tecniche e scientifiche per garantire una risposta più efficace di fronte ai pericoli legati alle valanghe.

obiettivi del protocollo di intesa

Incremento delle conoscenze e condivisione dati

L’accordo stipulato oggi rappresenta un passo importante per la gestione del pericolo valanghe in un contesto territoriale critico come quello montano. Gli obiettivi principali del protocollo riguardano l’incremento delle conoscenze e la condivisione di dati tra le istituzioni coinvolte. Un aspetto fondante dell’intesa è la creazione di una rete di monitoraggio che consenta la raccolta sistematica di dati meteorologici e nivologici, ai fini della rilevazione e dell’analisi del manto nevoso.

Questa condivisione di dati include modellistiche previsionali e osservazioni locali, che saranno fondamentali per il rilascio di bollettini dettagliati sul rischio valanghe. La collaborazione permetterà, quindi, di avere un quadro decisamente più preciso e tempestivo sulle condizioni della neve e dei relativi pericoli.

Metodologie di test e formazione

Un altro dei punti centrali dell’intesa è lo sviluppo e il perfezionamento di metodologie di test per l’analisi della stabilità del manto nevoso. Attraverso questo protocollo, le due istituzioni si impegneranno a organizzare sopralluoghi e attività di monitoraggio in specifiche aree a rischio. L’obiettivo è quello di affinare le tecniche di rilevamento e di risposta, migliorando gli strumenti a disposizione per la sicurezza delle comunità locali.

Particolare attenzione sarà dedicata alle attività di formazione, con corsi e iniziative didattiche per gli operatori del settore. Questo aspetto risponde alla necessità di preparare adeguatamente gli intervenenti in caso di eventi valanghivi, garantendo che il personale sia sempre aggiornato sulle migliori pratiche e tecnologie attualmente disponibili per il soccorso in situazioni di emergenza.

la situazione attuale e l’importanza dell’accordo

Rischi aumentati dai cambiamenti climatici

La firma del protocollo ha un significativo valore nella gestione del rischio, soprattutto considerando i cambiamenti climatici in atto. Riccardo Riccardi, durante la cerimonia, ha sottolineato come il rischio di valanghe sia in aumento a causa delle fluttuazioni meteo che caratterizzano le attuali condizioni climatiche. In questo contesto, diventa fondamentale che le istituzioni lavorino in sinergia per migliorare la preparazione e la risposta alle emergenze, garantendo un maggiore grado di sicurezza alle popolazioni locali sparse in un territorio montano così vasto e variegato.

La validità e l’importanza dell’accordo si riflettono nella volontà di mantenere elevati standard di sicurezza per i cittadini del Friuli Venezia Giulia. Questo protocollo d’intesa rappresenta un passo decisivo per garantire una gestione proattiva e dinamica dei rischi legati a valanghe, contribuendo a una strategia a lungo termine per il monitoraggio e la sicurezza del territorio montano.