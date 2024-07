Stefano de Martino assume la conduzione di Affari tuoi su Rai1.

Ultimo aggiornamento il 20 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Stefano De Martino, con grande felicità da parte dei suoi cari e dei fan sparsi in Italia, si appresta a diventare il volto di Affari Tuoi su Rai1. Il celebre presentatore napoletano, già noto per la sua partecipazione in programmi come Stasera tutto è possibile e Bar stella, ha ottenuto la prestigiosa conduzione del popolare game show, subentrando a Amadeus che si dirige verso nuove sfide su Canale Nove con la rete Discovery.

La promozione di Stefano De Martino

L’annuncio ufficiale è stato fatto durante la presentazione dei palinsesti televisivi della prossima stagione. La notizia è stata accolta con gioia al Terrazza Calabritto, rinomato ristorante napoletano, dove è stato servito un piatto speciale in onore di Stefano con la scritta: “Ora sono Affari Tuoi“, evidenziando il passaggio di consegne a lui da parte di Amadeus.

Le parole di Stefano De Martino

Durante la presentazione dei palinsesti Rai per il 2024-2025, l’ex marito di Belen Rodriguez ha espresso il suo entusiasmo per la nuova avventura. Ha sottolineato il suo ingresso in Rai grazie a Carlo Freccero cinque anni fa e ha ribadito il successo crescente di programmi come Stasera tutto è possibile su Rai2, che ha gradualmente conquistato sempre più spettatori.

Il successo di Stefano De Martino

Stefano De Martino, con il suo carisma e la sua esperienza televisiva, si appresta a guidare con maestria Affari Tuoi, continuando a conquistare il pubblico italiano con la sua presenza sul piccolo schermo. Il futuro sembra promettente per questo talentuoso conduttore, destinato a brillare ancora di più nel mondo dell’intrattenimento televisivo.