Strage a Paderno Dugnano: un ragazzo di 17 anni confessa il triplice omicidio della sua famiglia

Ultimo aggiornamento il 5 Settembre 2024 by Giordana Bellante

La tragica vicenda di Paderno Dugnano ha sconvolto la comunità e l’opinione pubblica, culminando in un atto di violenza inaudita da parte di un minorenne. Durante una festa di compleanno, il giovane ha pianificato e realizzato un crimine atroce, che ha portato alla morte del padre, della madre e del fratello di soli 12 anni. Le dichiarazioni del ragazzo e le indagini delle autorità pongono interrogativi inquietanti sulla sua psiche e sul contesto familiare.

La cronaca della tragedia: gli eventi del primo settembre

La sera del 31 agosto, il padre del 17enne festeggiava il suo 51° compleanno insieme alla famiglia, ignaro del dramma che si stava formando. Poche ore dopo, poco prima delle due nella notte del primo settembre, il ragazzo ha messo in atto il suo piano. Alla presenza della giudice, ha dichiarato: “È stata la sera della festa che ho pensato di farlo”. Le parole rivelano un’intenzione inquietante, segnalando un deliberato e tragico pensiero di violenza.

Il giovane ha utilizzato un coltello, dichiarando di essere rimasto senza scelte, poiché era l’unico arnese a sua disposizione in casa. Con un numero agghiacciante di 68 coltellate, ha ucciso i membri della sua famiglia, un atto che la giudice ha qualificato come “singolare ferocia”. Il fatto che la strage sia avvenuta in un ambiente domestico alimenta il senso di incredulità tra familiari e amici, abituati a vedere nella famiglia di Paderno Dugnano una comunità unita e affettuosa.

Le parole del giovane: tentativo di giustificare l’irreparabile

Durante l’interrogatorio presso il carcere minorile Beccaria di Milano, il ragazzo ha cercato di esprimere la confusione che provava prima dell’atto. “Se ci avessi pensato di più, non l’avrei mai fatto, perché è una cosa assurda”, ha raccontato, tentando di far comprendere la propria vulnerabilità. Tuttavia, nonostante tale dichiarazione, la giudice ha evidenziato la premeditazione che ha guidato il suo comportamento.

La pericolosità sociale del giovane ha portato all’adozione di una misura cautelare che prevede la custodia in carcere. Le indagini, affidate ai Carabinieri e al pubblico ministero, continuano a delineare il quadro accusatorio relativo a un triplice omicidio aggravato dalla premeditazione. Nonostante il giovane avvocato di difesa punti sull’assenza di un piano premeditato, le affermazioni del 17enne stesso sembrano contraddire questa posizione.

Il mistero del movente e il malessere interiore

Nel contesto di queste terribili dichiarazioni, emerge un tema complesso: qual è il vero motivo dietro a un simile gesto? Il giovane ha parlato di un malessere profondo, che lo ha accompagnato per anni, ma senza rivelare la specificità di un conflitto familiare. “Volevo cancellare tutta la mia vita di prima”, ha affermato, suggerendo un desiderio di liberazione da un’esistenza che sentiva non sua.

L’estraniamento e il senso di distacco hanno caratterizzato il suo stato d’animo, portandolo a sentirsi diverso rispetto agli altri, a considerare la sua vita come un peso insostenibile. Anche se ha ribadito di non avercela con la propria famiglia, riconosce l’influenza della pressione familiare sulle sue scelte. Queste parole lasciano presagire un profondo conflitto interiore, amplificato dalle problematiche scolastiche, come il debito in matematica, che hanno contribuito alla sua angoscia.

La reazione della giustizia e le indagini in atto

Mentre gli inquirenti indagano su questo caso terribile, gli esperti del settore sono mobilitati per valutare le implicazioni psicologiche del gesto. La presidente del Tribunale per i minorenni di Milano, Maria Carla Gatto, ha sottolineato l’importanza di affrontare con rigore la complessità di questa vicenda. Saranno condotte consulenze e perizie psichiatriche per valutare un possibile vizio di mente che possa aver influenzato il tragico epilogo della storia.

In attesa di ulteriori sviluppi, gli inquirenti stanno procedendo con le autopsie e analisi sui dispositivi elettronici sequestrati, nella speranza di ottenere nuove informazioni che possano chiarire le circostanze che hanno portato a questo efferato crimine. L’eco di questo caso continuerà a risuonare nella comunità, che fatica a comprendere le reali motivazioni dietro a gesti così estremi e incomprensibili.