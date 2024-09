Studio rivela: quasi 200 sostanze cancerogene presenti negli imballaggi alimentari

Ultimo aggiornamento il 24 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Un recente studio ha scosso la comunità scientifica e i consumatori riguardo alla presenza di sostanze chimiche potenzialmente cancerogene negli imballaggi alimentari. La ricerca, condotta dal Food Packaging Forum con sede a Zurigo, in Svizzera, ha identificato quasi 200 composti a rischio di cancro al seno nei materiali di contatto con gli alimenti, incluse confezioni di plastica e carta. Nonostante l’esistenza di regolamenti, questi risultati pongono interrogativi cruciali sulla sicurezza degli imballaggi alimentari che utilizziamo quotidianamente.

sostanze chimiche nel cibo: il pericolo invisibile

La problematicità degli imballaggi alimentari

Gli imballaggi alimentari, sia in plastica, carta che cartone, rappresentano un veicolo fondamentale per la conservazione e distribuzione dei prodotti. Tuttavia, la ricerca del Fpf rivela la presenza di 189 sostanze chimiche pericolose e sospettate di causare cancro al seno negli Fcm . Gli autori dello studio, pubblicato su Frontiers in Toxicology, suggeriscono che nonostante le normative vigenti, l’esposizione dei consumatori a questi composti resta una realtà allarmante.

Le implicazioni della ricerca

La questione è ancor più grave se si considera che la legislazione attuale sui materiali a contatto con gli alimenti dovrebbe proteggere i consumatori da sostanze chimiche pericolose. Tuttavia, la ricerca ha messo in evidenza la persistenza di tali segnali di pericolo, con particolare riferimento a una lista di potenziali cancerogeni sviluppata dal Silent Spring Institute negli Stati Uniti. Durante l’analisi, gli esperti Fpf hanno evidenziato che gran parte di queste sostanze, ben 143, appartiene ai materiali plastici, mentre 89 sono rinvenibili nei materiali cartacei e cartoni.

metodi di analisi: un confronto tra database

Il processo di indagine

Per arrivare a queste conclusioni, i ricercatori hanno utilizzato un approccio sistematico, confrontando un recente elenco di sostanze potenzialmente fatali con il database FccMigEx. Questo database raccoglie informazioni sulla migrazione di sostanze chimiche a contatto con gli alimenti attraverso la revisione di migliaia di studi scientifici. Focalizzandosi sulle analisi più recenti , gli autori hanno identificato evidenze di esposizione a 76 composti ritenuti sospetti cancerogeni provenienti da Fcm acquistati da mercati globali. Di questi, il 80% era associato a materiali plastici, confermando una preoccupante tendenza all’esposizione continua a questi agenti.

Implicazioni dei risultati

I dati suggeriscono che i consumatori siano esposti a sostanze chimiche potenzialmente pericolose anche in condizioni d’uso quotidiane e realistiche. Questo fenomeno solleva interrogativi cruciali sulla protezione della salute pubblica e sull’efficacia delle attuali normative.

le voci della comunità scientifica

dichiarazioni dei ricercatori

“Questo studio è fondamentale”, ha commentato Jane Muncke, Managing Director del Food Packaging Forum, a sottolineare l’importanza di affrontare questo tema. “Indica chiaramente che esiste un’enorme opportunità per prevenire l’esposizione umana a sostanze chimiche associate al cancro al seno”. I risultati rivelano una lacuna nelle attuali politiche e suggeriscono che la questione della sicurezza degli imballaggi alimentari necessita di una revisione seria e urgente.

Riflessioni sul futuro

Lindsey Parkinson, Data Scientist e Scientific Editor di Fpf, ha evidenziato come la segnalazione di queste sostanze pericolose sia stata resa possibile grazie al database FccMigEx. “Nonostante l’esistenza di normative, i dati indicano un’esposizione cronica ai cancerogeni da materiali a contatto con gli alimenti come norma, esprimendo richiamo a un’importante opportunità di prevenzione”. Questo studio non solo alza il livello di attenzione sui materiali alimentari, ma sottolinea anche l’importanza di considerare il ruolo dei regolamenti esistenti e l’urgenza di rivedere e rafforzare le misure di sicurezza.

La rilevanza di questi risultati non può essere sottovalutata, specialmente in un contesto globale dove la salute pubblica è di crescente importanza. La questione delle sostanze chimiche nella quotidianità merita un’attenzione continua e approfondita.