Super Bowl in attesa di Taylor Swift: polemiche e scommesse

Polemiche e scommesse sul Super Bowl: Taylor Swift e Usher protagonisti

Il Super Bowl LVIII sta scatenando una vera e propria febbre da scommesse a Las Vegas. Ma la partita tra i Chiefs di Kansas City e i San Francisco 49ers non è l’unico motivo di interesse. Infatti, tutti si chiedono se Taylor Swift riuscirà ad arrivare in tempo da Tokyo, dove si esibisce con il suo tour The Eras. L’ambasciata giapponese a Washington ha rassicurato i fan, confermando che la popstar sarà presente in tribuna VIP per sostenere la squadra di Kansas City, dove gioca il suo nuovo fidanzato, Travis Kelce.

La diretta del Super Bowl sulla Cbs sarà l’evento televisivo più seguito del 2024, con centinaia di milioni di dollari di spot. Tra questi, il debutto di Martin Scorsese e una grande presenza nel settore del beauty grazie a Taylor Swift. Da quando la cantante ha iniziato a frequentare il suo nuovo amore, il pubblico tradizionale della National Football League si è arricchito di nuovi fan.

La presenza di Taylor Swift al Super Bowl ha suscitato polemiche, a partire dal suo jet privato. La cantante è stata accusata di essere uno dei vip più inquinanti a causa dei suoi spostamenti. Taylor ha minacciato di fare causa a un fan che segue i suoi movimenti, sostenendo che la sua sicurezza è in gioco. Inoltre, c’è chi si chiede quanti minuti verranno dedicati alla cantante durante la diretta, rubando tempo ai giocatori in campo. Alcuni hanno addirittura paventato un possibile sostegno di Taylor Swift a Joe Biden, scatenando l’indignazione del popolo di Donald Trump.

Durante l’half time, sarà Usher a intrattenere il pubblico con una performance di 13 minuti, accompagnato da ospiti sorpresa. Il re del R&B festeggerà così i suoi 30 anni di carriera, culminati con l’uscita del suo nuovo album Coming Home, il nono in studio e il primo dopo otto anni di assenza.

Il Super Bowl sarà un'occasione per appassionati di sport e di gossip di trascorrere tre ore e mezza davanti alla tv. Durante la partita, milioni di persone consumeranno pizze, hamburger, pollo fritto e snack, accompagnati da abbondanti quantità di birra.

