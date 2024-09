Superenalotto: il jackpot di 81 milioni di euro attira nuovi giocatori, estrazione senza vincitori

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Il Superenalotto continua a stimolare l’interesse di migliaia di appassionati e giocatori, nonostante l’assenza di un ‘6’ nell’estrazione del 26 settembre 2024. Il concorso di domani, venerdì 27 settembre, offre un jackpot straordinario che ha già superato la soglia degli 81 milioni di euro. Di seguito, un’analisi approfondita di come si vince al Superenalotto, le modalità di verifica delle vincite e le regole fondamentali per partecipare al gioco.

come funziona il Superenalotto

i livelli di vincita

Il Superenalotto offre una gamma di opzioni per i giocatori, con possibilità di vincere premi in base ai numeri indovinati. I premi sono articolati su vari livelli, a partire dal punteggio minimo di 2 numeri fino al punteggio massimo di 6. Di seguito, un riepilogo dei premi correlati ai diversi punteggi:

2 numeri indovinati : il premio risultante per chi indovina due numeri è orientativamente di 5 euro .

: il premio risultante per chi indovina due numeri è orientativamente di . 3 numeri indovinati : con tre numeri, la vincita sale a circa 25 euro .

: con tre numeri, la vincita sale a circa . 4 numeri indovinati : con quattro numeri indovinati, si possono vincere intorno a 300 euro .

: con quattro numeri indovinati, si possono vincere intorno a . 5 numeri indovinati : chi riesce a indovinare cinque numeri si aggiudica circa 32.000 euro .

: chi riesce a indovinare cinque numeri si aggiudica circa . 5 numeri + 1 Jolly: questa combinazione offre una vincita significativa, stimata attorno ai 620.000 euro.

Questa struttura premiale rende il Superenalotto un gioco attraente per chiunque desideri tentare la fortuna, indipendentemente dal budget a disposizione.

modalità di verifica delle vincite

controllare le schedine giocate

Per verificare la propria vincita al Superenalotto, i giocatori hanno a disposizione un’applicazione ufficiale dedicata. Questa risorsa consente di controllare le schedine giocate, rendendo il processo semplice e immediato. Inoltre, per coloro che hanno giocato in precedenza senza controllare, è disponibile un archivio online, nel quale sono registrati i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. Questa funzionalità è particolarmente utile, poiché permette di non perdere eventuali vincite anche a distanza di tempo.

L’importanza di un controllo accurato non può essere sottovalutata, specialmente in un gioco come il Superenalotto, dove le vincite possono essere significative e cambiare la vita di un giocatore.

come si gioca

costo e modalità di partecipazione

Il Superenalotto presenta una modalità di gioco piuttosto flessibile, consentendo ai partecipanti di scegliere la combinazione che preferiscono. La giocata minima prevede l’acquisto di una schedina con una colonna, ovvero una singola combinazione di 6 numeri. Per chi desidera massimizzare le possibilità di vincita, è possibile optare per la giocata massima, composta da 27.132 colonne, che è attuabile mediante sistemi a caratura. Questi sistemi permettono di partecipare a una giocata collettiva, con quote a partire da 5 euro e con la possibilità di condividere l’eventuale vincita con altri partecipanti.

Ogni combinazione sulla schedina ha un costo di 1 euro, mentre l’aggiunta dell’ulteriore numero Superstar comporta un costo supplementare di 0,50 centesimi. Questa varietà di opzioni consente ai giocatori di personalizzare la propria esperienza di gioco in base al budget e alle preferenze.

le estrazioni e le combinazioni vincenti

l’estrazione odierna

Nell’estrazione del 26 settembre 2024, i numeri estratti sono stati: 2, 13, 14, 41, 52, 79. Il numero Jolly è stato 84, mentre il SuperStar è stato 12. L’assenza di un ‘6’ ha lasciato i giocatori con la speranza di un colpo di fortuna nel prossimo concorso, che promette di portare ulteriori emozioni e occasioni di vincita.

Con la lotteria ormai conosciuta a livello nazionale, il Superenalotto continua a essere un simbolo di speranza per migliaia di partecipanti, pronti a tentare la sorte in attesa di cambiare la propria vita con una vincita che dura nel tempo.