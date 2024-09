SuperEnalotto: nessun 6 né 5+1, jackpot sale a 75,4 milioni di euro

Ultimo aggiornamento il 13 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Questa settimana, il concorso del SuperEnalotto ha deluso i giocatori alla ricerca delle vincite più ambite. Non è stato centrato né il 6 né il 5+1, ma quattro giocatori possono festeggiare un bel 5, portandosi a casa 32.119,87 euro each. Con il jackpot che continua a crescere, è ora stimato a 75 milioni e 400mila euro, attirando l’attenzione di numerosi appassionati. Scopriamo di più su costi delle schedine, le modalità di vincita e come verificare le proprie giocate.

Il costo delle schedine nel SuperEnalotto

Quando si parla di SuperEnalotto, è fondamentale comprendere i costi delle schedine. La giocata minima prevede la selezione di una sola colonna, ingegnerizzata per generare una combinazione di 6 numeri. Costringendo a una spesa base di 1 euro, i giocatori possono anche optare per l’aggiunta del numero Superstar, il cui prezzo è di 0,50 centesimi. Pertanto, una schedina con la combinazione base e il numero Superstar costa complessivamente 1,50 euro.

Per chi desidera tentare la fortuna con più combinazioni, è possibile acquistare fino a 27.132 colonne grazie ai sistemi a caratura. In questi casi, le giocate vengono distribuite in quote, il che consente a molti appassionati di partecipare e condividere i premi potenzialmente in palio. Ogni colonna aggiuntiva moltiplica il costo di 1,5 euro, facendo lievitare la spesa in base al numero di colonne giocate.

È evidente che il SuperEnalotto offre diverse opzioni di gioco rendendo la partecipazione accessibile a un ampio pubblico. Ciò ha contribuito alla sua crescita costante, creando un gioco in cui milioni di persone possono sognare di diventare milionari.

I punteggi vincenti: da 2 a 6 numeri

Il SuperEnalotto non è solo una lotteria di alta posta, ma un sistema articolato di vincite e premi che premia le combinazioni migliori. I partecipanti possono ottenere premi indovinando da 2 a 6 numeri, con l’opzione del 5+. Ogni livello di vincita offre premi differenti, il cui importo varia in base al jackpot totale e al numero di vincitori.

Ecco un riepilogo delle vincite per ciascun punteggio:

2 numeri indovinati : il premio è circa 5 euro .

: il premio è circa . 3 numeri indovinati : il premio sale attorno a 25 euro .

: il premio sale attorno a . 4 numeri indovinati : chi indovina può vincere circa 300 euro .

: chi indovina può vincere circa . 5 numeri indovinati : la ricompensa arriva a circa 32.000 euro .

: la ricompensa arriva a circa . 5 numeri + 1 : per questo punteggio, il premio può arrivare a circa 620.000 euro.

Queste cifre dimostrano come anche combinazioni non vincenti possono offrire emozioni e gioie economiche ai partecipanti, rendendo il gioco avvincente e accessibile a tutti.

Come verificare una vincita

Un altro aspetto cruciale del SuperEnalotto riguarda la verifica delle vincite. I giocatori hanno a disposizione diversi strumenti per controllare se la loro schedina ha portato a risultati fortunati. L’App del SuperEnalotto è un’ottima risorsa digitale, che consente agli utenti non solo di verificare la loro combinazione, ma anche di accedere a un archivio online contenente le informazioni sulle ultime 30 estrazioni.

Attraverso questa app, è possibile scoprire anche i numeri e i premi associati a ciascuna estrazione passata, il che aiuta i partecipanti a tenere traccia delle proprie giocate. Con la tecnologia al servizio dei giocatori, il SuperEnalotto si conferma un gioco accessibile e trasparente, permettendo a tutti di controllare facilmente i propri risultati.

La combinazione vincente del giorno

Nell’ultimo concorso del SuperEnalotto, la combinazione vincente è stata rivelata come segue: 2, 12, 16, 18, 59, 61. In aggiunta, il numero Jolly estratto è stato 56, e il numero Superstar è il 4. Questa combinazione non ha permesso a nessuno di centrare il jackpot principale, ma ha regalato gioia ai quattro giocatori che hanno ottenuto il 5, dimostrando ancora una volta come il brivido del gioco continui a coinvolgere milioni di partecipanti nel nostro paese.

La caccia al jackpot continua, con il prossimo concorso previsto a breve e una cifra che supera i 75 milioni di euro. In attesa della prossima estrazione, i protagonisti del gioco possono già iniziare a sognare ad occhi aperti la fortuna che li attende nel futuro.