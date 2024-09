Superenalotto: nessun ‘6’ nell’estrazione del 20 settembre 2024, jackpot a 78,6 milioni di euro

Ultimo aggiornamento il 20 Settembre 2024 by Redazione

Il Superenalotto continua a sorprendere appassionati e giocatori. Nell’estrazione del 20 settembre 2024, non è stato registrato alcun ‘6’, portando il jackpot a una cifra record di 78,6 milioni di euro per il prossimo concorso. La tensione cresce tra i partecipanti, che attendono con entusiasmo il prossimo appuntamento con la fortuna. Questo articolo esplorerà come verificare le vincite, quali siano i punteggi vincenti e fornirà dettagli sulla combinazione all’uscita.

come verificare una vincita al superenalotto

Verificare una vincita al Superenalotto è un processo semplice e accessibile a tutti i giocatori. Attraverso l’App ufficiale del Superenalotto, gli utenti possono controllare in tempo reale i numeri estratti e verificare se le loro schedine contengono numeri vincenti. L’applicazione è progettata per rendere il processo rapido e intuitivo, consentendo anche una maggior comodità per gli utenti abituali.

In aggiunta, è disponibile online un archivio delle ultime 30 estrazioni che offre una panoramica sui numeri estratti e sui premi assegnati. Questo strumento è utile per coloro che hanno giocato in passato e non hanno avuto occasione di controllare i risultati. La funzionalità permette di digitare i numeri delle proprie schedine e scoprire se si è in possesso di una vincita, facilitando la gestione e il monitoraggio delle proprie giocate.

Infine, è importante ricordare che la verifica delle vincite deve avvenire entro un certo periodo, poiché le vincite non reclamate vengono successivamente devolute a fini sociali o all’interno del montepremi del gioco. Pertanto, è fondamentale per i giocatori controllare con regolarità i risultati e rimanere informati su eventuali vincite.

quali sono i punteggi vincenti al superenalotto?

Il Superenalotto prevede diverse possibilità di vincita, che variano in base al numero di numeri indovinati. È fondamentale conoscere i punteggi vincenti e i relativi premi per comprendere meglio le opportunità che il gioco offre. Le vincite vanno da un minimo di due numeri indovinati fino a un massimo di sei, con diverse fasce di premi intermedi.

Ecco un riepilogo delle vincite:

2 numeri indovinati : si vincono orientativamente 5 euro .

: si vincono orientativamente . 3 numeri indovinati : si vincono orientativamente 25 euro .

: si vincono orientativamente . 4 numeri indovinati : si ottiene una vincita orientativa di 300 euro .

: si ottiene una vincita orientativa di . 5 numeri indovinati : si vincono circa 32mila euro .

: si vincono circa . 5 numeri indovinati + 1: si vincono orientativamente 620mila euro.

La possibilità di vincere uno dei premi è un incentivo per molti. Tuttavia, il Jackpot professionale, che continua a crescere poiché nessuno indovina tutti e sei i numeri, è l’attrazione principale. È interessante notare come la somma possa aumentare significativamente tra un’estrazione e l’altra, attirando l’attenzione di numerosi giocatori.

combinazione vincente del 20 settembre 2024

Nell’estrazione del 20 settembre 2024, la combinazione vincente è stata la seguente: 14 – 22 – 42 – 44 – 47 – 79. Il numero Jolly estratto è 85, mentre il SuperStar è 29. Nella serata di estrazione, questi numeri sono stati al centro dell’attenzione, con molti giocatori in attesa di scoprire se avessero indovinato almeno alcuni delle combinazioni.

Per i tanti appassionati di questo gioco, ogni estrazione rappresenta un’opportunità per realizzare sogni e ambizioni. La non presenza di un ‘6’ ha acceso i riflettori sul prossimo concorso, in attesa di sapere chi sarà il prossimo fortunato vincitore. La tensione quindi aumenta e ognuno prosegue a sperare che la fortuna possa finalmente arridere. Il Superenalotto rappresenta non solo un gioco, ma anche un momento di attesa e speranza per molti giocatori in Italia.