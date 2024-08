SuperEnalotto: nessun ‘6’ oggi, ma sei vincitori si portano a casa 30.419 euro

Ultimo aggiornamento il 31 Agosto 2024 by Giordana Bellante

In questo articolo esploriamo le ultime novità riguardanti il SuperEnalotto, il gioco che continua a far sognare molti italiani con le sue vincite da capogiro. Nel concorso di oggi, si sono registrati sei vincitori del premio di terza categoria, ma l’attesa per il jackpot cresce, con la cifra stimata per il prossimo concorso che raggiunge quasi 70 milioni di euro. Scopriamo i dettagli dei punteggi, delle modalità di verifica delle vincite e dei costi associati alla giocata.

I punteggi vincenti del SuperEnalotto

Le varie categorie di vincita

Il SuperEnalotto offre ai giocatori diverse categorie di vincita, che vanno dai punteggi più bassi fino al ambito ‘6’. Ogni categoria corrisponde a una premiatura specifica, che varia in base all’entità del jackpot totale a disposizione. La seguente lista sintetizza le vincite associate a ciascun punteggio:

2 numeri indovinati : i giocatori che indovinano due numeri possono guadagnare circa 5 euro .

: i giocatori che indovinano due numeri possono guadagnare circa . 3 numeri indovinati : con tre numeri corretti, il premio sale a circa 25 euro .

: con tre numeri corretti, il premio sale a circa . 4 numeri indovinati : per chi riesce a indovinare quattro numeri, il premio approssimativo è di 300 euro .

: per chi riesce a indovinare quattro numeri, il premio approssimativo è di . 5 numeri indovinati : indovinando cinque numeri, ci si porta a casa una somma di circa 32.000 euro .

: indovinando cinque numeri, ci si porta a casa una somma di circa . 5 numeri + 1: questa combinazione consente di vincere un premio che si aggira attorno ai 620.000 euro.

Queste categorie di vincita riflettono l’appeal del gioco, dove ognuno ha la possibilità di vincere qualcosa, nonostante il bersaglio finale sia rappresentato dai premi più elevati.

Come scoprire se hai vinto

Verifica delle vincite tramite app e archivi

Verificare se si è vinto al SuperEnalotto è semplice grazie all’App ufficiale del gioco. Questa applicazione consente ai giocatori di controllare la propria schedina e di verificare le vincite in tempo reale. Per chi non possiede l’App, è possibile consultare un archivio online che raccoglie i risultati delle ultime 30 estrazioni, facilitando così la ricerca di eventuali numeri vincenti.

È importante sottolineare che i controlli delle schedine sono fondamentali per non perdere opportunità di vincita. Spesso, i pagamenti avvengono entro un certo periodo di tempo e perdere una vincita, anche se piccola, può essere una delusione, quindi è sempre consigliato controllare regolarmente.

Quanto costa una schedina del SuperEnalotto

I costi della giocata

La giocata minima nel SuperEnalotto consiste nell’acquisto di una colonna, ovvero una singola combinazione di sei numeri, il cui costo è di 1 euro. Tuttavia, per i giocatori più audaci, esiste l’opzione di effettuare giocate multiple, fino a un massimo di 27.132 colonne tramite sistemi a caratura. In questo caso, ogni colonna continuerebbe a costare 1 euro, ma è importante considerare le spese complessive, specialmente nel caso di giocatori che scelgono di giocare con il numero Superstar.

Il costo dell’aggiunta del numero Superstar è di 0,50 centesimi. Pertanto, la spesa minima per una schedina con Superstar si attesta a 1,5 euro. Moltiplicando il numero delle colonne giocate per 1,5, si potrà calcolare facilmente il costo totale della giocata. Questo aspetto è cruciale per una gestione oculata delle spese, fondamentale per chi partecipa regolarmente al gioco.

La combinazione vincente di oggi

Numeri estratti nel concorso

Oggi, 31 agosto 2024, la combinazione vincente del SuperEnalotto è stata rivelata come segue: 1, 20, 27, 41, 60, 77, mentre il Numero Jolly è 7 e il Numero Superstar è 43. Questi numeri determinano la vitale componente del gioco e sono attesi con trepidazione da numerosi appassionati, che sperano ogni volta di vedere i loro numeri fortunati.

Rimanere aggiornati sui risultati e sullo stato delle proprie giocate è fondamentale non solo per i partecipanti, ma anche per quelli che seguono il gioco con interesse. La prossima estrazione offrirà a tutti l’opportunità di contendersi un jackpot da sogno, che potrebbe cambiare la vita di chi avrà la fortuna di indovinare correttamente tutti i numeri.