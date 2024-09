SuperEnalotto: risultati dell’estrazione di oggi, jackpot in aumento a 81.8 milioni di euro

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Redazione

Nei risultati odierni del SuperEnalotto non sono stati registrati né ‘6’ né ‘5+1’, segnando un’ulteriore occasione per i giocatori in attesa di colpi di fortuna. Tuttavia, sono stati realizzati ben 310 ‘4’, con una vincita di 558,69 euro ciascuno. Con l’assenza di colpi da jackpot, il montepremi per il prossimo concorso sale a un impressionante totale di 81.8 milioni di euro, attirando l’attenzione degli appassionati di questo gioco di lotteria.

I punteggi e la struttura delle vincite nel SuperEnalotto

Come si vince e quali sono i premi

Nel contesto del SuperEnalotto, i punteggi vincenti variano da 2 a 6 numeri indovinati, inclusi specifici premi per il ‘5+’ che rappresentano una categoria speciale di vincita. Ogni categoria di punteggio porta con sé un premio definito, che è correlato all’ammontare generale del jackpot e alla disponibilità di fondi. Di seguito, sono riassunti i principali punteggi e i premi associati:

2 numeri indovinati : i giocatori che indovinano due numeri possono aspettarsi un premio orientativo di circa 5 euro .

: i giocatori che indovinano due numeri possono aspettarsi un premio orientativo di circa . 3 numeri indovinati : con tre numeri giusti, il premio si alza a circa 25 euro .

: con tre numeri giusti, il premio si alza a circa . 4 numeri indovinati : una combinazione di quattro numeri premia i vincitori con circa 300 euro , un riscontro significativo per molti giocatori.

: una combinazione di quattro numeri premia i vincitori con circa , un riscontro significativo per molti giocatori. 5 numeri indovinati : chi riesce a indovinare cinque numeri può vincere una somma che si aggira sui 32mila euro , un premio che fa sicuramente gola.

: chi riesce a indovinare cinque numeri può vincere una somma che si aggira sui , un premio che fa sicuramente gola. 5 numeri indovinati + 1: questa categoria offre una vincita orientativa di 620mila euro, un premio che cambia la vita per chi lo ottiene.

Questa varietà di premi rende il SuperEnalotto un gioco attraente per i partecipanti, promettendo vincite significative a diversi livelli di successo.

Come scoprire le vincite e utilità delle app

Strumenti per verificare la vincita

Verificare se si è vinto è un passo cruciale per ogni giocatore di SuperEnalotto. Oltre ai tradizionali metodi di verifica presso i punti vendita autorizzati, è disponibile una comoda applicazione dedicata al SuperEnalotto. Questa app permette ai giocatori di controllare il loro biglietto e vedere eventuali vincite in modo rapido e semplice.

In aggiunta, gli utenti possono fare riferimento a un archivio online che riporta i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. Questo strumento è particolarmente utile per chi ha giocato in passato e non ha ancora verificato i risultati, garantendo così un approccio completo nel monitoraggio delle proprie giocate.

Costi e modalità di gioco

Quanto spenderai per giocare

Per quanto riguarda il costo delle scommesse, il SuperEnalotto presenta diverse opzioni per i giocatori. La schedina minima registra una colonna, ovvero una combinazione di 6 numeri, che consente di partecipare al concorso con una spesa base di 1 euro. D’altra parte, i giocatori più audaci possono optare per una giocata massima, che prevede fino a 27.132 colonne attraverso sistemi di gioco complessi. Questi sistemi di gioco sono accessibili a molti grazie all’organizzazione di gruppi di giocatori che possono acquistare singole quote, ognuna al costo di 5 euro, per condividere la vincita potenziale.

Inoltre, i partecipanti hanno la possibilità di aggiungere il numero Superstar alla loro giocata, con un costo supplementare di 0,50 euro. Questa opzione offre la possibilità di vincere ulteriori premi, rendendo il gioco ancora più intrigante e certamente più allettante per coloro che cercano strade alternative verso la fortuna.