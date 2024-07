“Superman: il reboot diretto da James Gunn conclude le riprese principali a Cleveland”

Ultimo aggiornamento il 16 Luglio 2024 by Francesca Monti

Il reboot del famoso supereroe DC, Superman, diretto da James Gunn, si avvicina alla conclusione delle riprese principali a Cleveland, Ohio, prima di spostarsi a Cincinnati per le fasi successive. Le riprese finali a Cleveland si stanno svolgendo nella storica Cleveland Arcade, con un’importante sequenza che coinvolge Lois Lane e altri personaggi, mantenuta segreta dietro porte chiuse.

LE ULTIME RIPRESE A CLEVELAND

Il set del reboot di Superman, chiamato “Metropolis” per l’occasione, ha visto nei giorni scorsi la pubblicazione di numerosi scatti online, rivelando dettagli intriganti sul film. Tuttavia, per evitare indesiderate fughe di notizie, Gunn e il suo team hanno optato per un’ambientazione chiusa durante le riprese finali. Rachel Brosnahan è tornata sul set nella parte di Lois Lane, insieme a possibili nuovi personaggi come Sean Gunn o Anthony Carrigan .

IL CAST E I PERSONAGGI DEL FILM

Il cast del reboot di Superman include volti noti come David Corenswet nel ruolo di Clark Kent/Superman, affiancato da Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor, Edi Gathegi come Mr. Terrific, Nathan Fillion interpreta Guy Gardner e Isabela Merced è Hawkgirl. Altri personaggi chiave sono interpretati da Sara Sampaio , Pruitt Taylor Vince e Neva Howell . Si vocifera anche un possibile debutto della Supergirl interpretata da Milly Alcock.

I DETTAGLI DEL FILM E L’USCITA PREVISTA

James Gunn ha rivelato che il reboot esplorerà la vita duplice di Superman, sia come il giornalista Clark Kent che come il potente eroe in costume. I personaggi sopracitati potrebbero svolgere ruoli significativi nel film, ma rimane da confermare se formeranno una squadra di supereroi. L’inizio delle riprese principali è stato annunciato con entusiasmo da Gunn lo scorso 29 febbraio, data simbolica essendo il compleanno di Superman. Il regista ha espresso la sua passione per il progetto, con il film previsto per l’uscita nelle sale a luglio 2025.

