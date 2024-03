“Supersex: La Serie Netflix su Rocco Siffredi”

Panoramica sulla Nuova Serie TV

Netflix ha annunciato la nuova serie tv italiana Supersex, con Alessandro Borghi nel ruolo di Rocco Siffredi. Si tratta di una serie live-action in sette episodi, non di un docu-reality come la precedente esperienza televisiva del pornostar.

Data di Uscita e Debutto Mondiale

La serie debutterà su Netflix il 6 marzo 2024 in 190 Paesi, durante la 74ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Le riprese si sono svolte a Roma da settembre 2022 a febbraio 2023, con la partecipazione di attori come Alessandro Borghi e Saul Nanni.

Trama: La Vita di Rocco Siffredi

La storia di Supersex si ispira alla vera vita di Rocco Siffredi, esplorando la sua infanzia, la famiglia, le origini e il suo rapporto con l’amore. Si racconta come un ragazzo di Ortona sia diventato la celebre pornostar internazionale Rocco Siffredi, offrendo uno sguardo profondo e intimo sul suo percorso di vita.

Il Cast di Supersex

Nel cast della serie troviamo Alessandro Borghi nel ruolo di Rocco Siffredi, affiancato da Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Saul Nanni e altri attori che interpretano personaggi chiave nella vita di Siffredi.

Episodi: La Prima Stagione

La prima stagione di Supersex è composta da sette episodi, con una durata totale di 350 minuti. La creatrice Francesca Manieri sottolinea come la serie esplori tematiche attuali sulla mascolinità, sull’intreccio tra sessualità e affettività e sul percorso di auto-scoperta del protagonista.

Regia e Produzione

La serie è stata creata e scritta da Francesca Manieri, con la regia di Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni. La produzione è affidata a Lorenzo Mieli per The Apartment e Matteo Rovere per Groenlandia.

Trailer e Disponibilità della Serie

Al momento, non è stato rilasciato alcun trailer ufficiale per Supersex. La serie debutterà in esclusiva su Netflix il 6 marzo 2024, offrendo al pubblico internazionale l’opportunità di scoprire la storia di Rocco Siffredi in una nuova prospettiva.