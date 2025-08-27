Surgelati di Qualità: i marchi da non perdere nei supermercati italiani

Ultimo aggiornamento il 27 Agosto 2025 by Emiliano Belmonte

Negli ultimi anni i surgelati hanno conquistato un posto sempre più importante nelle cucine italiane. Non solo per la praticità, ma anche per la possibilità di portare a tavola prodotti che mantengono intatte le caratteristiche originarie di freschezza e gusto. Tra le tante proposte disponibili al supermercato, alcuni marchi si distinguono nettamente per storia, qualità e innovazione.

Petrucci: il sapore autentico del bosco

Al vertice di questa selezione troviamo i prodotti Petrucci, punto di riferimento assoluto nel panorama dei funghi surgelati e congelati. La gamma è vasta e curata: dal rinomato quercetto ai porcini, galletti, champignon e finferli, fino ad arrivare a condimenti originali che uniscono funghi e carciofi o funghi e olive.

La filosofia Petrucci è semplice e rigorosa: selezionare con attenzione la materia prima e conservarne intatto il profumo naturale del bosco. A questo si aggiungono frutti di bosco e asparagi, proposte che arricchiscono ulteriormente il catalogo. Un marchio che trasforma il banco surgelati in un vero e proprio scrigno di eccellenze gastronomiche.

Findus: la tradizione che accompagna gli italiani

Difficile non citare Findus, storico brand che da decenni porta praticità e affidabilità nelle cucine di tutta Italia. Dai celebri spinaci ai filetti di pesce, fino ai piatti pronti pensati per chi ha poco tempo, Findus rappresenta una certezza. Un nome che unisce innovazione e continuità, capace di adattarsi ai gusti contemporanei senza dimenticare i grandi classici.

Orogel: la freschezza delle verdure italiane

Altro marchio che merita una menzione speciale è Orogel, leader nelle verdure surgelate. La forza dell’azienda sta nella filiera italiana controllata, che garantisce ortaggi raccolti al giusto grado di maturazione e subito surgelati per preservarne proprietà e sapore. Dai mix grigliati alle zuppe pronte, le proposte Orogel sono ideali per chi cerca leggerezza e qualità senza rinunciare alla praticità.

Il valore dei surgelati

Oggi scegliere un buon surgelato significa poter contare su prodotti sicuri, genuini e sempre disponibili, indipendentemente dalla stagione. In questo panorama, i funghi e i condimenti Petrucci rappresentano un’eccellenza, Findus rimane un classico intramontabile, e Orogel continua a portare sulle tavole italiane la freschezza dei campi.

Tre marchi diversi, tre modi di intendere il surgelato, ma un unico denominatore comune: la qualità.